Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Venezia v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Juventus mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Randal Kolo Muani, seiring Bianconeri menggelar pembicaraan penting baru dengan PSG terkait rencana transfer musim panas ini

Transfers
Juventus
R. Kolo Muani
Serie A
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Juventus telah meningkatkan upaya mereka untuk membawa Randal Kolo Muani kembali ke Turin, dengan CEO baru Giovanni Carnevali yang kembali membuka pembicaraan dengan Paris Saint-Germain. Penyerang asal Prancis itu tetap menjadi target utama saat Bianconeri berupaya memperkuat lini serang mereka, sementara membaiknya hubungan antara kedua klub dapat membantu mewujudkan kesepakatan yang sebelumnya gagal terwujud.

  • Juventus kembali gencar mengejar target lama

    Juventus kembali menunjukkan minatnya pada Kolo Muani menyusul kedatangan Carnevali sebagai CEO baru klub, menurut laporan Gazzetta. Pemain timnas Prancis tersebut menjalani masa pinjaman selama enam bulan yang produktif di Turin pada tahun 2025 dan masih sangat dihargai oleh para pengambil keputusan di klub.

    Kontak baru telah terjalin dengan PSG untuk membahas masa depan sang penyerang. Kolo Muani telah kembali ke Paris setelah masa peminjaman yang sulit di Tottenham, di mana ia kesulitan menunjukkan konsistensi dan hanya mencetak lima gol. Kembalinya ke Italia dipandang sebagai solusi yang menarik bagi semua pihak. Juve meyakini bahwa kesuksesan penyerang tersebut sebelumnya di Turin serta keakrabannya dengan lingkungan di sana dapat mempermudah proses reintegrasinya ke dalam skuad.

    • Iklan
  • Kolo Muani JuventusGetty Images

    Juventus mengevaluasi syarat-syarat kesepakatan

    Carnevali dilaporkan berencana mengadakan pertemuan dengan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, seiring upaya kedua klub untuk menemukan titik temu terkait transfer tersebut. Negosiasi diperkirakan akan berjalan lebih lancar dibandingkan jendela transfer sebelumnya berkat hubungan baik antara kedua petinggi tersebut. Hal itu bisa menjadi kunci penting setelah upaya merekrut Kolo Muani gagal pada akhir jendela transfer tahun lalu.

    PSG dikabarkan menilai striker tersebut sekitar €30 juta. Bianconeri sedang mempertimbangkan skema yang melibatkan peminjaman awal dengan klausul pembelian wajib, sehingga klub dapat membagi biaya transfer tersebut.

  • Spalletti menginginkan daya serang yang lebih besar

    Juventus sedang gencar mencari tambahan pemain di lini serang setelah Luciano Spalletti dilaporkan mengidentifikasi kebutuhan akan kedalaman skuad yang lebih baik di lini depan. Pelatih tersebut dikabarkan menginginkan dua penyerang tengah andalan yang mampu memimpin lini serang. Kolo Muani menjadi target utama klub, namun Juventus juga menjajaki opsi-opsi lain.

    Klub tetap berharap dapat membuka kembali pembicaraan kontrak dengan Dusan Vlahovic meskipun sebelumnya pernah terjadi ketegangan dengan manajemen sebelumnya. Pengalaman pemain asal Prancis itu saat bermain di Turin memperkuat posisinya. Ia mencetak 10 gol selama masa peminjamannya dan dengan cepat beradaptasi baik dengan tim maupun ruang ganti, sehingga menjadikannya pilihan yang populer di kalangan staf pelatih.

  • Al Ain FC v Juventus FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Pembicaraan penting ini bisa menentukan hasil transfer

    Juventus akan melanjutkan pembicaraan dengan PSG dalam upaya mencapai kesepakatan mengenai skema yang memuaskan kedua klub. Apakah juara Prancis tersebut bersedia menerima skema pinjaman dengan opsi pembelian kemungkinan besar akan menjadi faktor kunci dalam negosiasi. Bianconeri juga tetap mempertimbangkan target-target alternatif. Nicolas Jackson dan Alexander Sorloth masih masuk dalam radar klub, namun Kolo Muani tetap dianggap sebagai pilihan utama saat Juventus merombak lini serang mereka menjelang musim baru.