Juventus mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Randal Kolo Muani, seiring Bianconeri menggelar pembicaraan penting baru dengan PSG terkait rencana transfer musim panas ini

Juventus kembali menunjukkan minatnya pada Kolo Muani menyusul kedatangan Carnevali sebagai CEO baru klub, menurut laporan Gazzetta. Pemain timnas Prancis tersebut menjalani masa pinjaman selama enam bulan yang produktif di Turin pada tahun 2025 dan masih sangat dihargai oleh para pengambil keputusan di klub.

Kontak baru telah terjalin dengan PSG untuk membahas masa depan sang penyerang. Kolo Muani telah kembali ke Paris setelah masa peminjaman yang sulit di Tottenham, di mana ia kesulitan menunjukkan konsistensi dan hanya mencetak lima gol. Kembalinya ke Italia dipandang sebagai solusi yang menarik bagi semua pihak. Juve meyakini bahwa kesuksesan penyerang tersebut sebelumnya di Turin serta keakrabannya dengan lingkungan di sana dapat mempermudah proses reintegrasinya ke dalam skuad.