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Juventus mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Randal Kolo Muani, seiring Bianconeri menggelar pembicaraan penting baru dengan PSG terkait rencana transfer musim panas ini
Juventus kembali gencar mengejar target lama
Juventus kembali menunjukkan minatnya pada Kolo Muani menyusul kedatangan Carnevali sebagai CEO baru klub, menurut laporan Gazzetta. Pemain timnas Prancis tersebut menjalani masa pinjaman selama enam bulan yang produktif di Turin pada tahun 2025 dan masih sangat dihargai oleh para pengambil keputusan di klub.
Kontak baru telah terjalin dengan PSG untuk membahas masa depan sang penyerang. Kolo Muani telah kembali ke Paris setelah masa peminjaman yang sulit di Tottenham, di mana ia kesulitan menunjukkan konsistensi dan hanya mencetak lima gol. Kembalinya ke Italia dipandang sebagai solusi yang menarik bagi semua pihak. Juve meyakini bahwa kesuksesan penyerang tersebut sebelumnya di Turin serta keakrabannya dengan lingkungan di sana dapat mempermudah proses reintegrasinya ke dalam skuad.
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Juventus mengevaluasi syarat-syarat kesepakatan
Carnevali dilaporkan berencana mengadakan pertemuan dengan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, seiring upaya kedua klub untuk menemukan titik temu terkait transfer tersebut. Negosiasi diperkirakan akan berjalan lebih lancar dibandingkan jendela transfer sebelumnya berkat hubungan baik antara kedua petinggi tersebut. Hal itu bisa menjadi kunci penting setelah upaya merekrut Kolo Muani gagal pada akhir jendela transfer tahun lalu.
PSG dikabarkan menilai striker tersebut sekitar €30 juta. Bianconeri sedang mempertimbangkan skema yang melibatkan peminjaman awal dengan klausul pembelian wajib, sehingga klub dapat membagi biaya transfer tersebut.
Spalletti menginginkan daya serang yang lebih besar
Juventus sedang gencar mencari tambahan pemain di lini serang setelah Luciano Spalletti dilaporkan mengidentifikasi kebutuhan akan kedalaman skuad yang lebih baik di lini depan. Pelatih tersebut dikabarkan menginginkan dua penyerang tengah andalan yang mampu memimpin lini serang. Kolo Muani menjadi target utama klub, namun Juventus juga menjajaki opsi-opsi lain.
Klub tetap berharap dapat membuka kembali pembicaraan kontrak dengan Dusan Vlahovic meskipun sebelumnya pernah terjadi ketegangan dengan manajemen sebelumnya. Pengalaman pemain asal Prancis itu saat bermain di Turin memperkuat posisinya. Ia mencetak 10 gol selama masa peminjamannya dan dengan cepat beradaptasi baik dengan tim maupun ruang ganti, sehingga menjadikannya pilihan yang populer di kalangan staf pelatih.
- Getty Images Sport
Pembicaraan penting ini bisa menentukan hasil transfer
Juventus akan melanjutkan pembicaraan dengan PSG dalam upaya mencapai kesepakatan mengenai skema yang memuaskan kedua klub. Apakah juara Prancis tersebut bersedia menerima skema pinjaman dengan opsi pembelian kemungkinan besar akan menjadi faktor kunci dalam negosiasi. Bianconeri juga tetap mempertimbangkan target-target alternatif. Nicolas Jackson dan Alexander Sorloth masih masuk dalam radar klub, namun Kolo Muani tetap dianggap sebagai pilihan utama saat Juventus merombak lini serang mereka menjelang musim baru.