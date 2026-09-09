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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus membidik pemain bebas transfer dari Brozovic hingga Bissouma? Ada masalah daftar skuad: melepas Locatelli saja tidak cukup..

Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Transfers
AC Milan
Lazio

Cedera kapten Italia itu membuka lubang besar di lini tengah Juventus, tetapi mereka tidak bisa menggantinya dengan pemain bebas transfer tanpa harus melakukan satu pencoretan lagi.

Ini jelas bukan yang diharapkan. Luciano Spalletti kembali menerima pukulan berupa cedera panjang lainnya pada musim 2026/2027 dan setelah Yildiz serta Thuram tumbang, ia mau tak mau juga harus kehilangan sang kapten, Manuel Locatelli, selama hampir 5 bulan.

Gelandang itu telah menjalani operasi lutut dan absennya dia tak terelakkan membuka lubang besar di sektor yang sebelumnya sudah membuat Juventus "terpaksa" merehabilitasi Douglas Luiz dan nyaris dengan berat hati juga mempertahankan Teun Koopmeiners. Kini keduanya praktis harus dianggap sebagai starter karena opsi untuk mendatangkan pemain bebas transfer dalam waktu dekat mau tak mau terbentur masalah regulasi tambahan.


  • Brozovic dan bukan hanya itu

    Nama terpanas, juga karena sudah lama dibahas sepanjang musim panas dan masih hidup dalam ide-ide Juventus, adalah mantan Inter Marcelo Brozovic. Gelandang Kroasia itu, yang juga diminati Lazio, berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Al Nassr berakhir dan kini sedang mencari tim untuk melanjutkan kariernya dengan kembali, kenapa tidak, ke Italia.

    Profil lain yang ditawarkan kepada Juventus, lapor Tuttosport, adalah Yves Bissouma, tanpa klub setelah berpisah dengan Tottenham, Ismael Bennacer, berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Milan tetapi sudah dijanjikan untuk berlabuh di Qatar, dan terakhir Tanguy Ndombele, yang pernah bermain di Italia bersama Napoli dan berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Nice.

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  • Masalah daftar

    Namun, persoalan Locatelli bagi Juventus jauh lebih besar. Sebab komposisi skuad harus disusun dengan mengikuti kriteria yang ketat dan penting, baik dari sisi ekonomi (gaji yang harus diberikan kepada rekrutan potensial berstatus bebas transfer akan memengaruhi keseimbangan sensitif struktur gaji Juventus, yang sudah berada di bawah sorotan UEFA) maupun dari sisi teknis-regulasi.

    Dan justru dari sisi regulasi, gelandang Italia itu merupakan pemain yang "khusus" bagi Juventus dalam persoalan daftar skuad yang diserahkan kepada UEFA (tidak bisa digantikan) dan Serie A. Pasalnya, Locatelli adalah pemain "FIGC trained", yakni dibina di akademi klub-klub Italia, dan menempati satu dari empat slot yang didedikasikan untuk tipe pemain seperti ini.

  • Untuk seorang "asing" dibutuhkan pendekatan yang berbeda

    Daftar Serie A dapat diubah dan diperbarui, tetapi untuk menggantikan Locatelli dengan pemain "asing", atau lebih tepatnya yang tidak dibina di akademi Italia seperti Brozovic dan profil lain yang disebutkan, Juventus memang harus melakukan satu pencoretan lagi.

    Juventus harus mencoret satu pemain asing, selain fakta bahwa setelah Tahun Baru, dalam daftar itu juga harus kembali masuk Khephren Thuram yang sebelumnya sudah dicoret.

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