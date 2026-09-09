Ini jelas bukan yang diharapkan. Luciano Spalletti kembali menerima pukulan berupa cedera panjang lainnya pada musim 2026/2027 dan setelah Yildiz serta Thuram tumbang, ia mau tak mau juga harus kehilangan sang kapten, Manuel Locatelli, selama hampir 5 bulan.

Gelandang itu telah menjalani operasi lutut dan absennya dia tak terelakkan membuka lubang besar di sektor yang sebelumnya sudah membuat Juventus "terpaksa" merehabilitasi Douglas Luiz dan nyaris dengan berat hati juga mempertahankan Teun Koopmeiners. Kini keduanya praktis harus dianggap sebagai starter karena opsi untuk mendatangkan pemain bebas transfer dalam waktu dekat mau tak mau terbentur masalah regulasi tambahan.



