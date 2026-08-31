Namun, Juventus bukan satu-satunya raksasa Eropa yang memantau mantan pemain Werder Bremen itu. Borussia Dortmund juga telah menyatakan minat mereka saat berupaya mengatasi krisis cedera mendadak di lini serang. Klub Bundesliga itu terpaksa kembali ke bursa transfer setelah mendapat pukulan telak terkait salah satu rekrutan barunya. Menurut Bild, Dortmund bisa berupaya memperkuat opsi serang mereka setelah adanya konfirmasi bahwa Giannis Konstantelias mengalami cedera ligamen anterior cruciatum yang serius. Hal ini membuat Dortmund kekurangan kedalaman skuad, dan kepulangan Woltemade ke Jerman bisa menjadi opsi menarik bagi semua pihak yang terlibat.

Direktur olahraga Dortmund, Ole Book, memiliki hubungan yang sudah terjalin lama dengan sang penyerang, setelah sebelumnya mengawasi perkembangannya selama masa peminjaman yang sukses di Elversberg. Koneksi sebelumnya ini bisa memberi klub Jerman itu keunggulan dalam negosiasi, terutama karena mereka lebih memilih skema peminjaman akibat keterbatasan finansial saat ini.