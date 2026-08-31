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Juventus membidik langkah mengejutkan untuk merekrut Nick Woltemade ketika Borussia Dortmund mempertimbangkan langkah terlambat untuk penyerang Newcastle United
Juventus ikut dalam perburuan bintang Newcastle
Juventus meningkatkan upaya mereka untuk membangun ulang lini depan, dengan Woltemade muncul sebagai kandidat serius bagi raksasa Italia itu, menurut Sky Sport Italia. Klub asal Turin itu sedang bersiap menghadapi kemungkinan perubahan di sektor serang mereka, secara khusus mengantisipasi kepergian Jonathan David, yang saat ini sedang diburu Atletico Madrid. Jika David merampungkan kepindahannya ke ibu kota Spanyol, Juventus berniat mengisi kekosongan itu dengan mendatangkan tenaga baru, dengan penyerang Jerman berusia 24 tahun tersebut berada di posisi atas dalam daftar incaran mereka. Kesepakatan yang diusulkan untuk penyerang Newcastle United itu dipahami berupa pinjaman dengan opsi pembelian, mencerminkan strategi terbaru klub untuk melakukan perekrutan berisiko rendah dengan potensi imbal hasil tinggi. Klub Italia itu sudah menjalin kontak dengan Newcastle United untuk membahas kesepakatan pinjaman yang akan mencakup biaya sebesar €5 juta.
- Getty Images Sport
Dortmund memberi perlawanan sengit
Namun, Juventus bukan satu-satunya raksasa Eropa yang memantau mantan pemain Werder Bremen itu. Borussia Dortmund juga telah menyatakan minat mereka saat berupaya mengatasi krisis cedera mendadak di lini serang. Klub Bundesliga itu terpaksa kembali ke bursa transfer setelah mendapat pukulan telak terkait salah satu rekrutan barunya. Menurut Bild, Dortmund bisa berupaya memperkuat opsi serang mereka setelah adanya konfirmasi bahwa Giannis Konstantelias mengalami cedera ligamen anterior cruciatum yang serius. Hal ini membuat Dortmund kekurangan kedalaman skuad, dan kepulangan Woltemade ke Jerman bisa menjadi opsi menarik bagi semua pihak yang terlibat.
Direktur olahraga Dortmund, Ole Book, memiliki hubungan yang sudah terjalin lama dengan sang penyerang, setelah sebelumnya mengawasi perkembangannya selama masa peminjaman yang sukses di Elversberg. Koneksi sebelumnya ini bisa memberi klub Jerman itu keunggulan dalam negosiasi, terutama karena mereka lebih memilih skema peminjaman akibat keterbatasan finansial saat ini.
Perburuan Zirkzee berlanjut
Meski Woltemade menjadi target utama, ia bukan satu-satunya nama besar yang masuk radar Juventus. Klub itu tetap terlibat intens dalam pembicaraan dengan Manchester United terkait kemungkinan kesepakatan untuk Joshua Zirkzee. Striker Belanda itu, yang mencuri perhatian di Serie A bersama Bologna, dinilai sebagai sosok yang paling cocok untuk sistem taktik yang sedang diterapkan di Allianz Stadium. Juventus dikabarkan telah mengajukan tawaran pembuka yang terdiri dari biaya peminjaman sekitar 2,5 juta euro, dengan hak untuk membeli sang pemain seharga 30 juta euro pada musim panas mendatang.
Mengamankan Zirkzee tetap menjadi tujuan utama petinggi Juventus, tetapi langkah untuk merekrut Woltemade dipandang sebagai bisnis pelengkap, bukan alternatif langsung. Klub itu ingin menghindari kekurangan pemain, terutama dengan tambahan beban kompetisi Eropa pada musim ini.
- Getty Images Sport
Jam-jam terakhir bursa transfer
Situasinya tetap dinamis karena Newcastle sendiri tampaknya akan aktif di bursa transfer sebelum tenggat pada hari Selasa. Klub Premier League itu mengindikasikan bahwa mereka hanya akan menyetujui kepergian Woltemade jika bisa mengamankan pengganti terlebih dahulu. Manajer Newcastle, Matthias Jaissle, bersikap hati-hati saat membahas potensi kepergian sang pemain, dengan menegaskan bahwa skuad tetap menjadi prioritas di tengah periode yang sibuk.
"Saya bukan pelatih yang ikut ambil bagian dalam rumor yang kalian buat dari media. Nick adalah bagian dari skuad dan kami punya skuad yang kuat, tentu saja. Tapi kalian juga tahu bahwa kami masih ingin aktif di bursa transfer. Kami masih punya beberapa hari lagi," kata Jaissle.
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