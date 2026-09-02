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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus membaik berkat bursa transfer, tetapi dengan tiga tanda tanya besar, termasuk Spalletti: ia harus kembali menjadi yang seperti di Napoli, bukan di tim nasional Italia

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Bagi Juventus, bursa transfer dengan banyak pemain datang dan banyak pemain pergi telah berakhir: mulai sekarang, pekerjaan pelatih akan menjadi penentu.

Bagi Juventus, bursa transfer yang penuh gejolak telah berakhir, ditandai oleh banyak kejutan. Hasilnya adalah skuad dengan beberapa opsi tambahan, masih memiliki sejumlah kekurangan dan, yang terpenting, masih menyisakan banyak tanda tanya.


Namun mari kita urutkan satu per satu. Kejutan pertama datang di antara akhir musim lalu dan awal bursa transfer, dengan pergolakan manajemen terbaru. Comolli dan Modesto keluar, Carnevali dan Massara masuk. Manajemen baru pada praktiknya datang ketika semuanya sudah berjalan, karena klub-klub top mulai merencanakan bursa transfer musim panas sejak musim dingin, dan mereka mencoba memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kepengurusan sebelumnya, sembari menghadapi keterbatasan dari settlement agreement UEFA. Nilai untuk Carnevali dan Massara adalah positif, meski untuk benar-benar menilai mereka perlu menunggu bursa transfer musim dingin dan, terutama, bursa transfer musim panas tahun depan, selain tentu saja hasil dari musim yang baru saja dimulai. Berbeda dengan Giuntoli, yang pada musim panas pertamanya di Juventus hanya mendatangkan Weah (operasi yang, terlebih lagi, dijalankan oleh Manna), Carnevali dan Massara bergerak sangat aktif, dengan menuntaskan sebelas kedatangan (termasuk para pemain yang kembali dari masa pinjaman) dan dua belas kepergian (termasuk kontrak yang berakhir).

  • Titik-titik krusial

    Bursa transfer Juventus melewati sejumlah titik krusial: dipertahankannya Spalletti meski gagal lolos ke Liga Champions (sang pelatih telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028 bersama Comolli, pada April, sementara Carnevali, yang datang pada Juni, mengesahkan keputusan untuk melanjutkan dengan Spalletti); lenyapnya ilusi, akibat absennya Liga Champions, untuk bisa membidik pemain-pemain besar berpengalaman dan berkualitas (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski); keputusan untuk tidak memenuhi tuntutan kontrak Vlahovic dan, karena itu, melepasnya (dan di sini, kemungkinan besar, ada perbedaan pandangan antara manajemen dan pelatih, yang ingin kembali memiliki sang pemain Serbia); sinetron Kolo Muani, diburu selama setahun, lalu dibeli secara permanen dengan angka yang signifikan, dan akhirnya disentil oleh Spalletti setelah sebuah gol yang gagal dicetak pada laga resmi pertamanya; sinetron para penjaga gawang, dengan perburuan sia-sia, selain terhadap Alisson, juga terhadap Dibu Martinez dan Svilar, sebelum akhirnya beralih ke Vicario dan Grabara; peminjaman yang sulit dan merugikan terhadap para pemain yang datang dari musim yang sangat buruk (Di Gregorio, David dan Openda); nama-nama kejutan di lini serang, dengan eskalasi yang menghadirkan kedatangan Ekhator, Alajbegovic, dan Woltemade.


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  • DUA KERAGUAN BESAR

    Singkatnya, kampanye transfer yang baru saja berakhir (tetapi perhatikan kemungkinan adanya kepergian dalam beberapa jam atau hari ke depan ke Turki dan Arab Saudi, di mana bursa transfer masih terbuka) membuat Juventus kini jelas lebih baik di bawah mistar, dengan lebih banyak opsi berkualitas di lini belakang (baik di pusat pertahanan maupun di sisi sayap, dengan Lucumì dan Celik), serta dengan begitu banyak kualitas dan opsi di belakang penyerang dan di sektor sayap serangan (dan pentingnya Nico Gonzalez langsung terlihat). Keraguan terbesar masih ada di pusat serangan, di mana baik Kolo Muani maupun Woltemade sama-sama suka bergerak ke berbagai area, dan tak satu pun dari mereka adalah penyerang tengah klasik di kotak penalti yang sangat disukai Spalletti, dan terutama di lini tengah, di mana selama bertahun-tahun sudah tidak ada lagi seorang regista besar dan sosok yang bisa sekaligus menjamin kreativitas serta kuantitas. Kembalinya Douglas Luiz adalah sebuah pertaruhan (yang sejauh ini dimulai dengan langkah yang tepat), kedatangan Sarr menjadi solusi sementara setelah kekecewaan Kessié.


  • Dan kini Spalletti yang sesungguhnya dibutuhkan

    Kesannya, sebagian besar hasil musim Juventus, dan juga sudut pandang yang nanti akan dipakai untuk menilai bursa transfer ini beberapa bulan ke depan, akan sangat bergantung pada kerja Spalletti, yang harus meninggalkan sisa-sisa kegagalan di tim nasional Italia, yang kadang muncul lagi dalam pernyataan dan keputusannya, serta menemukan kembali intuisi terbaiknya, seperti saat membawa Napoli meraih Scudetto, dan pada kecocokan yang akan terjalin, atau tidak, antara pelatih dan manajemen, antara pilihan Spalletti dan pilihan Carnevali serta Massara di bursa transfer.

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  • Rangkuman pembelian dan penjualan

    PEMBELIAN: Nico Gonzalez (p, Atletico Madrid), Douglas Luiz (g, Aston Villa), Rugani (b , Fiorentina), Ekhator (p, Genoa), Celik (b, Roma), Alajbegovic (p, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (p, Paris Saint-Germain), Lucumí (b, Bologna), Vicario (k, Tottenham), Grabara (k, Wolfsburg), Sarr (g, Tottenham), Woltemade (p, Newcastle).

    PENJUALAN: Holm (b, Bologna), Vlahovic (p, Besiktas), Kostic (g, PSV), Openda (p, Lyon), Rouhi (b, Carrarese), Pedro Felipe (b, Racing Santander), Adzic (g, Sassuolo), Joao Mario (b, Fiorentina), Arthur (g, pemutusan kontrak), Di Gregorio (k, Bournemouth), Perin (k, Palermo), Miretti (g, Besiktas), David (p, Atletico Madrid).

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