Bagi Juventus, bursa transfer yang penuh gejolak telah berakhir, ditandai oleh banyak kejutan. Hasilnya adalah skuad dengan beberapa opsi tambahan, masih memiliki sejumlah kekurangan dan, yang terpenting, masih menyisakan banyak tanda tanya.





Namun mari kita urutkan satu per satu. Kejutan pertama datang di antara akhir musim lalu dan awal bursa transfer, dengan pergolakan manajemen terbaru. Comolli dan Modesto keluar, Carnevali dan Massara masuk. Manajemen baru pada praktiknya datang ketika semuanya sudah berjalan, karena klub-klub top mulai merencanakan bursa transfer musim panas sejak musim dingin, dan mereka mencoba memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kepengurusan sebelumnya, sembari menghadapi keterbatasan dari settlement agreement UEFA. Nilai untuk Carnevali dan Massara adalah positif, meski untuk benar-benar menilai mereka perlu menunggu bursa transfer musim dingin dan, terutama, bursa transfer musim panas tahun depan, selain tentu saja hasil dari musim yang baru saja dimulai. Berbeda dengan Giuntoli, yang pada musim panas pertamanya di Juventus hanya mendatangkan Weah (operasi yang, terlebih lagi, dijalankan oleh Manna), Carnevali dan Massara bergerak sangat aktif, dengan menuntaskan sebelas kedatangan (termasuk para pemain yang kembali dari masa pinjaman) dan dua belas kepergian (termasuk kontrak yang berakhir).