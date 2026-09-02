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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus membaik berkat bursa transfer, tetapi dengan tiga tanda tanya besar, termasuk Spalletti: ia harus kembali menjadi yang di Napoli, bukan yang di timnas Italia

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Bagi Juventus, bursa transfer yang dipenuhi banyak pemain datang dan banyak pemain pergi telah berakhir: mulai sekarang, pekerjaan sang pelatih akan menjadi penentu.

Untuk Juventus, bursa transfer yang penuh gejolak telah berakhir, ditandai oleh banyak kejutan. Hasilnya adalah sebuah tim dengan beberapa alternatif tambahan, masih dengan sejumlah celah dan, terutama, masih dengan banyak tanda tanya.


Namun mari kita urutkan satu per satu. Kejutan pertama datang di antara akhir musim lalu dan awal bursa transfer, dengan pergantian jajaran direksi sekali lagi. Comolli dan Modesto keluar, Carnevali dan Massara masuk. Manajemen baru pada praktiknya datang saat proses sudah berjalan, karena klub-klub top mulai merencanakan bursa transfer musim panas sejak musim dingin, dan mereka mencoba memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kepengurusan sebelumnya, sambil menghadapi keterbatasan dari settlement agreement UEFA. Nilai untuk Carnevali dan Massara positif, meski untuk benar-benar menilai mereka perlu menunggu bursa transfer musim dingin dan, terutama, musim panas tahun depan, selain tentu saja hasil dari musim yang baru dimulai. Berbeda dengan Giuntoli, yang pada musim panas pertamanya di Juventus hanya berhasil membawa pulang Weah (operasi yang, bagaimanapun, dijalankan oleh Manna), Carnevali dan Massara bergerak sangat aktif, menuntaskan sebelas kedatangan (termasuk para pemain yang kembali dari masa peminjaman) dan dua belas kepergian (termasuk kontrak yang habis masa berlakunya).

  • Momen-momen krusial

    Pergerakan transfer Juventus melewati beberapa titik krusial: dipertahankannya Spalletti meski gagal lolos ke Liga Champions (pelatih itu telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028 bersama Comolli, pada April, sementara Carnevali, yang datang pada Juni, menyetujui keputusan untuk melanjutkan bersama Spalletti); pupusnya ilusi, akibat absennya Liga Champions, untuk bisa membidik pemain-pemain besar berpengalaman dan berkualitas (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski); keputusan untuk tidak memenuhi tuntutan kontrak Vlahovic dan, karena itu, melepasnya (dan di sini, kemungkinan, ada perbedaan pandangan antara manajemen dan pelatih, yang ingin kembali memiliki penyerang Serbia itu); sinetron Kolo Muani, yang diburu selama setahun, lalu dibeli secara permanen dengan angka yang besar, dan akhirnya disindir Spalletti setelah gol yang gagal ia cetak pada laga resmi pertamanya; sinetron para kiper, dengan perburuan sia-sia (selain terhadap Alisson) terhadap Dibu Martinez dan Svilar, sebelum akhirnya beralih ke Vicario dan Grabara; transfer pinjaman yang sulit dan merugikan untuk pemain-pemain yang baru saja menjalani musim yang sangat buruk (Di Gregorio, David dan Openda); nama-nama kejutan di lini serang, dengan peningkatan yang berujung pada kedatangan Ekhator, Alajbegovic, dan Woltemade.


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  • KERAGUAN BESAR

    Singkatnya, kampanye transfer yang baru saja berakhir (tetapi perhatikan kemungkinan kepergian dalam beberapa jam atau hari ke depan ke Turki dan Arab Saudi, di mana bursa transfer masih terbuka) membuat Juventus jelas lebih baik di bawah mistar, dengan lebih banyak opsi berkualitas di lini belakang (baik di pusat pertahanan maupun di sisi sayap, dengan Lucumì dan Celik)), serta dengan begitu banyak kualitas dan opsi di belakang penyerang dan di sektor sayap serangan (dan pentingnya Nico Gonzalez langsung terlihat). Keraguan terbesar tetap ada di pusat lini serang, di mana baik Kolo Muani maupun Woltemade sama-sama suka bergerak melebar, dan tidak satu pun dari keduanya adalah penyerang tengah klasik di kotak penalti yang sangat disukai Spalletti, dan terutama di lini tengah, yang sudah bertahun-tahun kekurangan seorang regista hebat dan sosok yang bisa menjamin kreativitas sekaligus kuantitas. Kembalinya Douglas Luiz adalah sebuah pertaruhan (yang untuk saat ini dimulai dengan langkah yang tepat), kedatangan Sarr menjadi solusi sementara setelah kekecewaan Kessié.


  • Dan Italia membutuhkan Spalletti yang sesungguhnya

    Ada kesan bahwa sebagian besar hasil musim Juventus, dan dengan demikian juga cara pasar transfer ini akan dilihat kembali beberapa bulan lagi, sangat bergantung pada kerja Spalletti, yang harus meninggalkan sisa-sisa kegagalan bersama Timnas Italia, yang kadang muncul lagi dalam pernyataan dan keputusan, serta menemukan kembali intuisi terbaiknya, seperti saat Napoli meraih Scudetto, dan pada chemistry yang akan terbangun, atau tidak, antara pelatih dan manajemen, antara pilihan Spalletti dan pilihan Carnevali serta Massara di bursa transfer.

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  • Rangkuman pembelian dan penjualan

    PEMBELIAN: Nico Gonzalez (p, Atletico Madrid), Douglas Luiz (g, Aston Villa), Rugani (b, Fiorentina), Ekhator (p, Genoa), Celik (b, Roma), Alajbegovic (p, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (p, Paris Saint-Germain), Lucumí (b, Bologna), Vicario (k, Tottenham), Grabara (k, Wolfsburg), Sarr (g, Tottenham), Woltemade (p, Newcastle).

    PENJUALAN: Holm (b, Bologna), Vlahovic (p, Besiktas), Kostic (g, PSV), Openda (p, Lyon), Rouhi (b, Carrarese), Pedro Felipe (b, Racing Santander), Adzic (g, Sassuolo), Joao Mario (b, Fiorentina), Arthur (g, pemutusan kontrak), Di Gregorio (k, Bournemouth), Perin (k, Palermo), Miretti (g, Besiktas), David (p, Atletico Madrid).

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