Juventus membaik berkat bursa transfer, tetapi dengan tiga tanda tanya besar, termasuk Spalletti: ia harus kembali menjadi yang di Napoli, bukan yang di timnas Italia

Untuk Juventus, bursa transfer yang penuh gejolak telah berakhir, ditandai oleh banyak kejutan. Hasilnya adalah sebuah tim dengan beberapa alternatif tambahan, masih dengan sejumlah celah dan, terutama, masih dengan banyak tanda tanya.





Namun mari kita urutkan satu per satu. Kejutan pertama datang di antara akhir musim lalu dan awal bursa transfer, dengan pergantian jajaran direksi sekali lagi. Comolli dan Modesto keluar, Carnevali dan Massara masuk. Manajemen baru pada praktiknya datang saat proses sudah berjalan, karena klub-klub top mulai merencanakan bursa transfer musim panas sejak musim dingin, dan mereka mencoba memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kepengurusan sebelumnya, sambil menghadapi keterbatasan dari settlement agreement UEFA. Nilai untuk Carnevali dan Massara positif, meski untuk benar-benar menilai mereka perlu menunggu bursa transfer musim dingin dan, terutama, musim panas tahun depan, selain tentu saja hasil dari musim yang baru dimulai. Berbeda dengan Giuntoli, yang pada musim panas pertamanya di Juventus hanya berhasil membawa pulang Weah (operasi yang, bagaimanapun, dijalankan oleh Manna), Carnevali dan Massara bergerak sangat aktif, menuntaskan sebelas kedatangan (termasuk para pemain yang kembali dari masa peminjaman) dan dua belas kepergian (termasuk kontrak yang habis masa berlakunya).