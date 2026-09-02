Juventus menutup bursa transfer yang penuh gejolak, ditandai oleh banyak kejutan. Hasilnya adalah tim dengan beberapa alternatif tambahan, masih dengan sejumlah kekurangan dan, yang terpenting, masih dengan banyak tanda tanya.





Tapi mari kita urutkan dari awal. Kejutan pertama datang antara akhir musim lalu dan awal bursa transfer, dengan perubahan besar terbaru di level manajemen. Comolli dan Modesto keluar, Carnevali dan Massara masuk. Manajemen baru pada praktiknya datang ketika proses sudah berjalan, karena klub-klub top mulai merencanakan bursa transfer musim panas sejak musim dingin, dan mereka mencoba memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kepengurusan sebelumnya, sambil menghadapi keterbatasan dari settlement agreement UEFA. Nilai untuk Carnevali dan Massara positif, meski untuk benar-benar menilai mereka perlu menunggu bursa transfer musim dingin dan, terutama, musim panas tahun depan, selain tentu saja hasil dari musim yang baru dimulai. Berbeda dengan Giuntoli, yang pada musim panas pertamanya bersama Juventus hanya mendatangkan Weah (operasi yang juga dijalankan oleh Manna), Carnevali dan Massara bergerak sangat aktif, dengan menuntaskan 11 kedatangan (termasuk pemain yang kembali dari masa peminjaman) dan 12 kepergian (termasuk kontrak yang berakhir).