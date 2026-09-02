Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus membaik berkat bursa transfer, tetapi dengan tiga tanda tanya besar, termasuk Spalletti: ia harus kembali menjadi yang di Napoli, bukan yang di tim nasional Italia

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Bagi Juventus, bursa transfer dengan banyak pemain datang dan banyak pemain pergi telah berakhir: mulai sekarang, pekerjaan pelatih akan menjadi penentu.

Juventus menutup bursa transfer yang penuh gejolak, ditandai oleh banyak kejutan. Hasilnya adalah tim dengan beberapa alternatif tambahan, masih dengan sejumlah kekurangan dan, yang terpenting, masih dengan banyak tanda tanya.


Tapi mari kita urutkan dari awal. Kejutan pertama datang antara akhir musim lalu dan awal bursa transfer, dengan perubahan besar terbaru di level manajemen. Comolli dan Modesto keluar, Carnevali dan Massara masuk. Manajemen baru pada praktiknya datang ketika proses sudah berjalan, karena klub-klub top mulai merencanakan bursa transfer musim panas sejak musim dingin, dan mereka mencoba memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kepengurusan sebelumnya, sambil menghadapi keterbatasan dari settlement agreement UEFA. Nilai untuk Carnevali dan Massara positif, meski untuk benar-benar menilai mereka perlu menunggu bursa transfer musim dingin dan, terutama, musim panas tahun depan, selain tentu saja hasil dari musim yang baru dimulai. Berbeda dengan Giuntoli, yang pada musim panas pertamanya bersama Juventus hanya mendatangkan Weah (operasi yang juga dijalankan oleh Manna), Carnevali dan Massara bergerak sangat aktif, dengan menuntaskan 11 kedatangan (termasuk pemain yang kembali dari masa peminjaman) dan 12 kepergian (termasuk kontrak yang berakhir).

  • Momen-momen krusial

    Bursa transfer Juventus melewati beberapa titik krusial: konfirmasi untuk Spalletti meski gagal lolos ke Liga Champions (sang pelatih telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028 bersama Comolli pada April, sementara Carnevali, yang datang pada Juni, menyetujui keputusan untuk melanjutkan dengan Spalletti); pupusnya ilusi, akibat absennya Liga Champions, untuk bisa membidik pemain-pemain besar berpengalaman dan berkualitas (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski); keputusan untuk tidak memenuhi permintaan kontrak Vlahovic dan, karena itu, melepasnya (dan di sini, kemungkinan besar, ada perbedaan pandangan antara manajemen dan pelatih, yang ingin kembali memakai striker Serbia itu); sinetron Kolo Muani, yang diburu selama setahun, lalu dibeli secara permanen dengan angka yang besar, dan akhirnya disindir Spalletti setelah gol yang gagal ia cetak pada laga resmi pertamanya; sinetron para kiper, dengan perburuan yang sia-sia (selain terhadap Alisson) terhadap Dibu Martinez, Svilar, dan Suzuki, sebelum kemudian 'beralih' ke Vicario dan Grabara; peminjaman yang sulit dan merugikan untuk para pemain yang baru menjalani musim yang sangat buruk (Di Gregorio, David, dan Openda); nama-nama kejutan di lini serang, dengan peningkatan yang berujung pada kedatangan Ekhator, Alajbegovic, dan Woltemade.


    • Iklan

  • KERAGUAN BESAR

    Singkatnya, kampanye transfer yang baru saja berakhir (namun perhatikan kemungkinan kepergian dalam beberapa jam ke depan ke Turki dan Arab Saudi, tempat bursa transfer masih dibuka) membuat Juventus kini jelas lebih baik di bawah mistar, dengan lebih banyak solusi berkualitas di lini belakang (baik di pusat pertahanan maupun di sektor sayap, dengan Lucumì dan Celik), serta dengan begitu banyak kualitas dan opsi di area trequartista dan di sayap penyerangan (dan pentingnya Nico Gonzalez langsung terlihat). Keraguan terbesar tetap ada di pusat serangan, di mana baik Kolo Muani maupun Woltemade sama-sama suka bergerak melebar, dan tak satu pun dari keduanya merupakan penyerang tengah klasik di kotak penalti yang sangat disukai Spalletti, dan terutama di lini tengah, tempat selama bertahun-tahun sudah tidak ada lagi seorang regista hebat dan sosok yang sekaligus menjamin kreativitas serta kuantitas. Kembalinya Douglas Luiz adalah sebuah pertaruhan (yang untuk saat ini diawali dengan langkah yang tepat), sementara kedatangan Sarr menjadi solusi sementara setelah kekecewaan dalam upaya mendapatkan Kessié.


  • Dan Italia membutuhkan Spalletti yang sesungguhnya

    Kesannya adalah bahwa sebagian besar hasil musim Juventus, dan karena itu juga sudut pandang yang akan dipakai untuk menilai kembali, beberapa bulan dari sekarang, bursa transfer ini, akan sangat bergantung pada kerja Spalletti, yang harus meninggalkan sisa-sisa kegagalan di tim nasional, yang kadang muncul lagi dalam pernyataan dan keputusannya, serta menemukan kembali intuisi terbaiknya, seperti saat Napoli meraih Scudetto, dan pada kecocokan yang akan terjalin, atau tidak, antara pelatih dan manajemen, antara pilihan-pilihan Spalletti dan pilihan, di bursa transfer, dari Carnevali dan Massara.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Rangkuman pembelian dan penjualan

    PEMBELIAN: Nico Gonzalez (p, Atletico Madrid), Douglas Luiz (g, Aston Villa), Rugani (b , Fiorentina), Ekhator (p, Genoa), Celik (b, Roma), Alajbegovic (p, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (p, Paris Saint-Germain), Lucumí (b, Bologna), Vicario (k, Tottenham), Grabara (k, Wolfsburg), Sarr (g, Tottenham), Woltemade (p, Newcastle).

    PENJUALAN: Holm (b, Bologna), Vlahovic (p, Besiktas), Kostic (g, PSV), Openda (p, Lyon), Rouhi (b, Carrarese), Pedro Felipe (b, Racing Santander), Adzic (g, Sassuolo), Joao Mario (b, Fiorentina), Arthur (g, pemutusan kontrak), Di Gregorio (k, Bournemouth), Perin (k, Palermo), Miretti (g, Besiktas), David (p, Atletico Madrid).

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milan crest
AC Milan
MIL