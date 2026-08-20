Tuttosport menyebut Juventus akan lebih memilih kesepakatan peminjaman awal jika pemain 27 tahun itu memberi sinyal ingin kembali ke sepak bola Italia. Meski meyakinkan Retegui tidak dianggap sebagai masalah, gajinya yang sangat besar, yakni €20 juta per tahun di Al-Qadsiah, menjadi kendala besar.

Sang penyerang, yang terikat kontrak hingga 2028 setelah transfer senilai €65 juta dari Atalanta, bermain selama 73 menit dalam kemenangan 3-1 Al-Qadsiah di markas Al-Shabab pada pekan pembuka Saudi Pro League.