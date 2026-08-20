Getty Images Sport
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Juventus memantau striker Italia Mateo Retegui saat Luciano Spalletti mencari penguatan terakhir di lini serang
Media Italia mengidentifikasi target
Retegui muncul sebagai target terlambat Juventus saat Spalletti ingin menambah satu penyerang tengah lagi sebelum bursa transfer ditutup, menurut media Italia Tuttosport. Juventus telah mendatangkan Randal Kolo Muani dan Jeff Ekhator musim panas ini, tetapi kehilangan Dusan Vlahovic secara cuma-cuma dan meminjamkan Lois Openda. Juventus harus melepas Jonathan David sebelum menyetujui tambahan pemain lagi, dengan Joshua Zirkzee dan Alexander Sorloth juga masuk daftar pendek.
- Insidefoto
Ikatan yang sudah akrab mendorong upaya perburuan
Penyerang timnas Italia itu kembali masuk radar di Turin setelah sempat dipantau Juventus pada bursa transfer sebelumnya. Spalletti mengenal sang striker dengan baik dari masa kepelatihannya bersama Italia dan menghargai etos kerja serta insting tajamnya di kotak penalti. Potensi kepindahan ini juga mendapat dukungan direktur olahraga Marco Ottolini, yang awalnya membawa Retegui ke Serie A dari Argentina saat bekerja di Genoa pada 2023.
Gaji yang sangat tinggi menghambat kesepakatan
Tuttosport menyebut Juventus akan lebih memilih kesepakatan peminjaman awal jika pemain 27 tahun itu memberi sinyal ingin kembali ke sepak bola Italia. Meski meyakinkan Retegui tidak dianggap sebagai masalah, gajinya yang sangat besar, yakni €20 juta per tahun di Al-Qadsiah, menjadi kendala besar.
Sang penyerang, yang terikat kontrak hingga 2028 setelah transfer senilai €65 juta dari Atalanta, bermain selama 73 menit dalam kemenangan 3-1 Al-Qadsiah di markas Al-Shabab pada pekan pembuka Saudi Pro League.
- Getty Images Sport
Tenggat waktu yang kian dekat memaksa tindakan
Juventus kini mulai kehabisan waktu untuk menemukan pembeli bagi David dan menuntaskan perombakan lini serang mereka sebelum tenggat waktu transfer. Spalletti bertekad mengamankan satu lagi sosok ujung tombak yang sudah terbukti untuk menjamin kedalaman skuad dan persaingan memperebutkan tempat di tengah jadwal yang padat. Langkah untuk mendatangkan Retegui masih sulit terwujud kecuali Al-Qadsiah setuju menanggung sebagian besar gajinya yang sangat besar.
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