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Weston McKennie Juventus 2025 FIFA Club World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, McKennie menepi: pemain Amerika Serikat itu mengalami kelelahan otot

Juventus
W. McKennie

Latihan terpisah untuk Rugani dan Nico Gonzalez

Juventus berlatih pagi ini di Continassa untuk menatap laga Sabtu malam pukul 20.45 melawan Parma di Allianz Stadium. Di kubu Juventus yang berada di bawah arahan Luciano Spalletti, menurut laporan IlBianconero, Daniele Rugani berlatih terpisah, Nico Gonzalez tidak berlatih demi pengelolaan beban, dan WestonMcKennieharus menepi karena sedikit kelelahan otot.


  • Fokus beberapa hari ini tentu berkaitan dengan pengganti Kenan Yildiz, yang mengalami cedera di Frosinone dan dipaksa menepi lama. Alternatif yang tersedia bagi Spalletti adalah Jeremie Boga dan Kerim Alajbegovic.


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