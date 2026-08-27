Juventus berlatih pagi ini di Continassa untuk menatap laga Sabtu malam pukul 20.45 melawan Parma di Allianz Stadium. Di kubu Juventus yang berada di bawah arahan Luciano Spalletti, menurut laporan IlBianconero, Daniele Rugani berlatih terpisah, Nico Gonzalez tidak berlatih demi pengelolaan beban, dan WestonMcKennieharus menepi karena sedikit kelelahan otot.



