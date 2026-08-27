Juventus berlatih pagi ini di Continassa untuk menatap laga Sabtu malam pukul 20.45 melawan Parma di Allianz Stadium. Di kubu Juventus yang berada di bawah arahan Luciano Spalletti, menurut laporan IlBianconero, Daniele Rugani berlatih terpisah, Nico Gonzalez tidak berlatih demi pengelolaan beban, dan WestonMcKennieharus menepi karena sedikit kelelahan otot.
Getty
Diterjemahkan oleh
Juventus, McKennie menepi: pemain Amerika Serikat itu mengalami kelelahan otot
Fokus beberapa hari ini tentu berkaitan dengan pengganti Kenan Yildiz, yang mengalami cedera di Frosinone dan dipaksa menepi lama. Alternatif yang tersedia bagi Spalletti adalah Jeremie Boga dan Kerim Alajbegovic.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami