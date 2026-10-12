Perdebatan mencuat di kubu Juventus setelah Juventus susah payah meraih hasil imbang di kandang Cagliari. Kepada Sport Mediaset, mantan pemain Juventus Massimo Mauro dan Alessio Tacchinardiangkat bicara.
Juventus, Mauro: "Kolo Muani seperti Trezeguet? Jangan asal bicara". Tacchinardi: "Januari nanti harus membeli seorang penyerang"
"Juventus kesulitan mencetak gol dan kerap menyia-nyiakan peluang di depan gawang, lalu selalu kebobolan. Hal seperti ini tidak boleh terlalu mudah terjadi pada tim besar seperti Juventus, dengan DNA yang dimilikinya. Di Cagliari, Juventus harus menang. Juventus tidak bisa mengandalkan Conceicao dan Zhegrova untuk membangun serangan. Mereka memang bagus, tetapi...".
Menanggapi Sandro Sabatini yang sebelumnya berkata kepada Tacchinardi, "Kamu pernah bermain bersama Trezeguet. Kadang-kadang dia juga tidak menyentuh bola, tetapi tetap mencetak gol", Mauro berkelakar: "Jangan sembarangan bicara, Sandro. Jangan bandingkan Kolo Muani dengan Trezeguet".
Alessio Tacchinardi juga angkat bicara mengenai situasi Juventus saat ini dan penampilan Kolo Muani:
"Ini dua poin yang hilang karena Juventus menguasai bola dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, ketika Juventus harus menunjukkan peningkatan kualitas dan kematangan, mereka belum siap. Spalletti adalah pelatih yang bagus dan selalu menemukan solusi untuk meningkatkan level permainan. Namun, Juventus saat ini tidak solid dan bisa menang atau kalah dalam pertandingan seperti ini. Juventus masih seperti ini, sudah setahun kondisinya demikian. Kolo Muani tidak bisa sendirian di lini depan. Hingga gol tercipta, penampilannya sangat buruk. Woltemade bukan penyerang tengah, jadi Juventus harus terjun ke bursa transfer pada Januari untuk membeli seorang penyerang."
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