"Juventus kesulitan mencetak gol dan kerap menyia-nyiakan peluang di depan gawang, lalu selalu kebobolan. Hal seperti ini tidak boleh terlalu mudah terjadi pada tim besar seperti Juventus, dengan DNA yang dimilikinya. Di Cagliari, Juventus harus menang. Juventus tidak bisa mengandalkan Conceicao dan Zhegrova untuk membangun serangan. Mereka memang bagus, tetapi...".





Menanggapi Sandro Sabatini yang sebelumnya berkata kepada Tacchinardi, "Kamu pernah bermain bersama Trezeguet. Kadang-kadang dia juga tidak menyentuh bola, tetapi tetap mencetak gol", Mauro berkelakar: "Jangan sembarangan bicara, Sandro. Jangan bandingkan Kolo Muani dengan Trezeguet".



