Elkann Juventus 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, masalahnya bukan soal uang: 875 juta euro dalam 6 tahun terakhir

Dalam enam musim terakhir, tanpa gelar Scudetto sejak yang terakhir diraih pada 2020, Juventus telah menghabiskan dana sebesar 875 juta euro: menurut data yang dilaporkan dalam analisis Gazzetta dello Sport, inilah biaya pembelian pemain secara permanen, termasuk komisi, bonus yang telah jatuh tempo, dan biaya-biaya terkait peminjaman yang menjadi syarat pembelian permanen.


Surat kabar tersebut, yang ditulis oleh Marco Iaria, hanya mempertimbangkan pemain yang benar-benar pernah bermain di tim utama Bianconeri, mengesampingkan pemain yang dibeli namun kemudian dipinjamkan ke klub lain, seperti misalnya Mandragora. Di dalam Juventus, para pemegang saham, terutama Exor, telah mendukung empat kali penambahan modal sejak 2019 dengan total 998 juta euro. Masalahnya adalah bagaimana uang tersebut dibelanjakan, tegas La Gazzetta. Periode setelah gelar Scudetto terakhir melewati berbagai fase tata kelola: penurunan era Andrea Agnelli, hingga keluarnya Fabio Paratici yang berkuasa penuh pada Mei 2021 dan pengunduran diri presiden pada November 2022; periode kepemimpinan direktur eksekutif Arrivabene dan Scanavino, bersama direktur olahraga Cherubini dan Giuntoli; dan akhirnya perubahan terakhir dengan Comolli, yang tiba di Turin musim panas lalu dan kini didampingi oleh direktur olahraga Ottolini.


  • ANALISIS

    Dalam analisis terhadap kebijakan transfer yang dijalankan secara bertahap oleh para petinggi yang disebutkan di atas, yang paling mencolok adalah berulangnya kesalahan dalam investasi-investasi termahal. Sudah pada musim 2020-21, dengan 80 juta euro yang dialokasikan untuk Arthur (yang sebagian dikompensasi melalui pertukaran dengan Pjanic) dan 54 juta euro, termasuk biaya pinjaman dan pembelian permanen, untuk Chiesa. Tahun berikutnya giliran Vlahovic, transfer termahal senilai 85 juta, sementara Locatelli menghabiskan 35 juta. Pasar transfer 2024-25 sangat mengecewakan: kinerja Koopmeiners (53 juta), Douglas Luiz (49), Nico Gonzalez (37), dan Kelly (22) jauh di bawah ekspektasi dan dana yang diinvestasikan, tepat pada musim di mana Juve melepas Huijsen seharga 15 juta, yang kemudian dijual Bournemouth ke Real Madrid seharga 60 juta.


    Dan kita sampai pada musim 2025-26: Bianconeri telah menebus Conceiçao dengan total 40 juta euro dan harus melakukan hal yang sama dengan Openda (46 juta euro), yang akan hengkang. David didatangkan sebagai pemain bebas transfer, namun dengan biaya tambahan sebesar 12 juta euro. Zhegrova (15 juta) dan Joao Mario (12 juta), yang dipinjamkan ke Bologna, tidak masuk dalam perhitungan. Pada akhirnya, satu-satunya rekrutan besar yang memenuhi ekspektasi adalah Bremer (51 juta). Data ini mendukung tesis yang menjadi dasar artikel ini: Juve, masalahnya bukan uang. Tapi bagaimana uang itu dibelanjakan.




