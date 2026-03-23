Juventus, masalahnya bukan soal uang: 875 juta euro dalam 6 tahun terakhir

Dalam enam musim terakhir, tanpa gelar Scudetto sejak yang terakhir diraih pada 2020, Juventus telah menghabiskan dana sebesar 875 juta euro: menurut data yang dilaporkan dalam analisis Gazzetta dello Sport, inilah biaya pembelian pemain secara permanen, termasuk komisi, bonus yang telah jatuh tempo, dan biaya-biaya terkait peminjaman yang menjadi syarat pembelian permanen.





Surat kabar tersebut, yang ditulis oleh Marco Iaria, hanya mempertimbangkan pemain yang benar-benar pernah bermain di tim utama Bianconeri, mengesampingkan pemain yang dibeli namun kemudian dipinjamkan ke klub lain, seperti misalnya Mandragora. Di dalam Juventus, para pemegang saham, terutama Exor, telah mendukung empat kali penambahan modal sejak 2019 dengan total 998 juta euro. Masalahnya adalah bagaimana uang tersebut dibelanjakan, tegas La Gazzetta. Periode setelah gelar Scudetto terakhir melewati berbagai fase tata kelola: penurunan era Andrea Agnelli, hingga keluarnya Fabio Paratici yang berkuasa penuh pada Mei 2021 dan pengunduran diri presiden pada November 2022; periode kepemimpinan direktur eksekutif Arrivabene dan Scanavino, bersama direktur olahraga Cherubini dan Giuntoli; dan akhirnya perubahan terakhir dengan Comolli, yang tiba di Turin musim panas lalu dan kini didampingi oleh direktur olahraga Ottolini.



