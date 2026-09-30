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Juventus luncurkan rencana penyelamatan finansial besar senilai €250 juta saat Exor menyiapkan suntikan dana segera
Suntikan finansial besar diusulkan
Juventus sedang mempersiapkan restrukturisasi finansial besar setelah mengusulkan kenaikan modal saham besar-besaran hingga €250 juta, menurut laporan keuangan mereka. Langkah ambisius ini dirancang untuk menyuntikkan dana vital ke klub, memastikan mereka dapat mengamankan masa depan jangka panjang dan mempertahankan status di antara elite Eropa.
Pemegang saham mayoritas Exor secara aktif memimpin upaya untuk menstabilkan situasi keuangan di Turin. Perusahaan holding itu sudah memberikan pembayaran langsung sebesar €60 juta untuk kenaikan di masa depan, yang dihitung sebagai uang muka atas porsi mereka sendiri, guna memperkuat posisi ekuitas klub sementara proses yang lebih luas terus berjalan.
- AFP
Komitmen tak tergoyahkan Exor
Dewan direksi Juventus akan secara resmi meminta para pemegang saham untuk memberikan mandat dalam rapat mendatang pada 3 November. Mandat ini, yang diusulkan berdasarkan Pasal 2443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Italia, akan memungkinkan peningkatan modal disetor dalam satu atau beberapa tahap hingga batas maksimum €250 juta, termasuk premi apa pun.
Exor, yang saat ini memegang saham dominan sebesar 65,4 persen di klub, telah memberikan dukungan penuh mereka terhadap operasi ini hingga tercakup sepenuhnya. Mereka berjanji untuk mengambil bagian pro-rata mereka secara penuh dan mengonfirmasi kesiapan untuk menjamin sisa saham apa pun yang tidak diambil oleh investor lain atau pihak ketiga.
Pendanaan Allianz Stadium
Suntikan dana segar dalam jumlah besar ini dipandang benar-benar krusial untuk menjaga daya saing olahraga klub di atas lapangan. Di luar lapangan, dana tersebut secara khusus telah dialokasikan untuk potensi peningkatan aset properti strategis, dengan modernisasi Allianz Stadium tetap menjadi fokus utama jajaran direksi.
Lebih lanjut, peningkatan modal yang signifikan ini akan membantu pengembangan merek global dan memastikan Juventus tetap sepenuhnya mematuhi parameter keuangan ketat UEFA dan FIGC. Kebutuhan langsung untuk tahun keuangan saat ini dan berikutnya diperkirakan akan menyerap sekitar 45 hingga 50 persen dari total nilai mandat baru tersebut.
- AFP
Membangun kembali neraca keuangan
Ekuitas konsolidasi klub hanya berada di angka €11,5 juta pada akhir Juni 2026, yang menunjukkan penurunan mengkhawatirkan dari angka sebelumnya sebesar €13,2 juta. Kebutuhan mutlak akan operasi €250 juta ini semakin ditegaskan oleh fakta bahwa langkah ini dilakukan tidak lama setelah peningkatan modal sebesar €97,8 juta yang rampung pada November 2025.
Dengan menjalankan mandat finansial baru ini pada akhir 2026, jika kondisi pasar memungkinkan, Juve bertujuan untuk benar-benar menstabilkan keadaan dan membangun fondasi yang berkelanjutan serta kompetitif untuk tahun-tahun mendatang.
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