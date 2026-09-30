Juventus luncurkan rencana penyelamatan finansial besar senilai €250 juta saat Exor menyiapkan suntikan dana segera

Juventus sedang mempersiapkan restrukturisasi finansial besar setelah mengusulkan kenaikan modal saham besar-besaran hingga €250 juta, menurut laporan keuangan mereka. Langkah ambisius ini dirancang untuk menyuntikkan dana vital ke klub, memastikan mereka dapat mengamankan masa depan jangka panjang dan mempertahankan status di antara elite Eropa.

Pemegang saham mayoritas Exor secara aktif memimpin upaya untuk menstabilkan situasi keuangan di Turin. Perusahaan holding itu sudah memberikan pembayaran langsung sebesar €60 juta untuk kenaikan di masa depan, yang dihitung sebagai uang muka atas porsi mereka sendiri, guna memperkuat posisi ekuitas klub sementara proses yang lebih luas terus berjalan.