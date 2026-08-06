Juventus tidak melepas jejak yang mengarah kepada Jhon Lucumí. Setelah klausul rilis senilai 28 juta euro berakhir, dialog antara Juventus dan Bologna akan semakin intens dalam beberapa hari ke depan, dengan tujuan menemukan titik temu yang bisa memuaskan kedua klub.
Bologna telah menurunkan tuntutan ekonominya dan kini, menurut laporan Alfredo Pedullà, menilai bek Kolombia itu sebesar 20 juta euro ditambah bonus. Angka ini lebih rendah dibanding yang ditetapkan dalam klausul, tetapi tetap lebih tinggi daripada tawaran yang saat ini diajukan Juventus. Kedua pihak terus bekerja untuk memperkecil jarak dan kesannya negosiasi ini bisa segera memasuki fase yang lebih serius.