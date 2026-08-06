Untuk mencoba mendekati permintaan Bologna, Juventus sedang mempelajari formula alternatif. Menurut laporan Tuttosport, klub asal Turin itu tengah mempertimbangkan untuk memasukkan satu atau lebih pemain sebagai bagian dari kesepakatan, agar pengeluaran dana bisa ditekan dan operasi ini menjadi lebih berkelanjutan.





Di antara nama-nama yang dipertimbangkan ada Juan Cabal dan Fabio Miretti, yang sama-sama diproyeksikan meninggalkan Turin pada jendela transfer ini. Juventus memberi valuasi kepada kedua pemain itu di kisaran 10 hingga 15 juta euro dan menilai mereka bisa menjadi profil yang menarik bagi Bologna.





Namun, Bologna saat ini tampak mengarah ke jalur yang berbeda. Manajemen klub asal Emilia itu lebih memilih menuntaskan operasi ini semata-mata berdasarkan transfer permanen berbayar, tanpa memasukkan pemain dalam kesepakatan Lucumí. Posisi ini membuat negosiasi menjadi lebih rumit, tetapi tidak menghentikan kontak antara kedua klub.





Negosiasi pun tetap terbuka. Juventus terus menganggap Lucumí sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan, sementara Bologna bersedia bernegosiasi selama valuasi ekonominya dihormati. Pembicaraan berikutnya akan menjadi penentu untuk memahami apakah kedua pihak mampu menemukan formula yang tepat demi mencapai kesepakatan.











