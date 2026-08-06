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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus-Lucumí, kontak baru dengan Bologna: selisih menipis, juga ada pembahasan soal pemain yang bisa dimasukkan dalam kesepakatan

Juventus
Transfers
Bologna
J. Lucumi

Klausulnya telah kedaluwarsa dan nilainya menurun: Juventus mencoba memasukkan beberapa pemain sebagai bagian dari kesepakatan

Juventus tidak melepas jejak yang mengarah kepada Jhon Lucumí. Setelah klausul rilis senilai 28 juta euro berakhir, dialog antara Juventus dan Bologna akan semakin intens dalam beberapa hari ke depan, dengan tujuan menemukan titik temu yang bisa memuaskan kedua klub.


Bologna telah menurunkan tuntutan ekonominya dan kini, menurut laporan Alfredo Pedullà, menilai bek Kolombia itu sebesar 20 juta euro ditambah bonus. Angka ini lebih rendah dibanding yang ditetapkan dalam klausul, tetapi tetap lebih tinggi daripada tawaran yang saat ini diajukan Juventus. Kedua pihak terus bekerja untuk memperkecil jarak dan kesannya negosiasi ini bisa segera memasuki fase yang lebih serius.


  • Lucumi, prioritas untuk Juventus

    Sementara itu, Lucumí terus menunggu. Bek tengah Kolombia itu tidak kekurangan tawaran dari luar negeri, tetapi prioritasnya tetap Juventus. Sang bek disebut telah menyatakan keinginannya untuk pindah ke Turin, karena yakin proyek Juventus merupakan langkah ideal untuk kelanjutan kariernya. Sikap ini bisa terbukti penting dalam jalannya negosiasi.


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  • Imbalannya: Miretti dan Cabal

    Untuk mencoba mendekati permintaan Bologna, Juventus sedang mempelajari formula alternatif. Menurut laporan Tuttosport, klub asal Turin itu tengah mempertimbangkan untuk memasukkan satu atau lebih pemain sebagai bagian dari kesepakatan, agar pengeluaran dana bisa ditekan dan operasi ini menjadi lebih berkelanjutan.


    Di antara nama-nama yang dipertimbangkan ada Juan Cabal dan Fabio Miretti, yang sama-sama diproyeksikan meninggalkan Turin pada jendela transfer ini. Juventus memberi valuasi kepada kedua pemain itu di kisaran 10 hingga 15 juta euro dan menilai mereka bisa menjadi profil yang menarik bagi Bologna.


    Namun, Bologna saat ini tampak mengarah ke jalur yang berbeda. Manajemen klub asal Emilia itu lebih memilih menuntaskan operasi ini semata-mata berdasarkan transfer permanen berbayar, tanpa memasukkan pemain dalam kesepakatan Lucumí. Posisi ini membuat negosiasi menjadi lebih rumit, tetapi tidak menghentikan kontak antara kedua klub.


    Negosiasi pun tetap terbuka. Juventus terus menganggap Lucumí sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan, sementara Bologna bersedia bernegosiasi selama valuasi ekonominya dihormati. Pembicaraan berikutnya akan menjadi penentu untuk memahami apakah kedua pihak mampu menemukan formula yang tepat demi mencapai kesepakatan.




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