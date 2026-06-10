Tak ada yang ketiga tanpa yang kedua. Juventus sedang menjajaki transfer seorang kiper (Emiliano DibuMartinez asal Argentina dari Aston Villa) dan seorang penyerang (Alexander Sorloth asal Norwegia dari Atlético Madrid), namun kini mereka mengincar seorang pemain lain yang sedang berlaga di babak final Piala Dunia.





Sky melaporkan bahwa pemain asal Kolombia dari Bologna, Jhon Lucumí, kini menjadi incaran Bianconeri.

Lahir pada tahun 1998, ia terikat kontrak hingga Juni 2027 dengan gaji bersih hampir satu juta euro per tahun dan klausul pelepasan sebesar 28 juta euro: Bournemouth juga dikabarkan tertarik padanya.





Bergabung pada musim panas 2022 dari klub Belgia Genk, dalam empat musim terakhir Lucumí telah mencatatkan 152 penampilan dengan 2 gol, 4 assist, 28 kartu kuning, dan satu kartu merah. Ia juga memenangkan Coppa Italia pada tahun 2025.







