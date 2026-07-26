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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Juventus, Luciano Spalletti tidak menyerah pada Dibu Martinez: "Dia bisa berganti klub, tetapi kami harus bergerak dengan cermat di bursa transfer". Apa yang bisa terjadi

Juventus
E. Martinez
Transfers
Aston Villa
M. Di Gregorio
M. Perin

Pelatih Juventus menggariskan pedoman untuk sebulan terakhir bursa transfer

Luciano Spalletti menutup uji coba kedua pramusim ini - setelah bermain imbang 0-0 melawan Basel, kini datang kemenangan tipis atas Standard Liege berkat gol Miretti - dan kembali mengalihkan fokus ke bursa transfer. Dalam pernyataannya setelah laga yang dimainkan di Belgia, pelatih Juventus itu memberikan beberapa petunjuk tentang langkah-langkah berikutnya dan terutama situasi yang dianggap prioritas. Mulai dari estafet antara Openda (yang akan segera berlabuh ke Lyon) dan Kolo Muani - pekan depan bisa menjadi momen terobosan definitif dengan Paris Saint-Germain - hingga pencarian kiper baru.


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  • PERKATAAN SPALLETTI

    Dan terkait hal itu, meski dalam beberapa jam terakhir muncul pesimisme tertentu soal kemampuan meyakinkan Aston Villa agar melunak untuk Emiliano Martinez, Spalletti tak ragu menjelaskan apa yang ia harapkan dari manajemen Juventus: “Saat ini kami sudah punya dua penjaga gawang, kami ingin menambah daya saing dan sedang mencari satu lagi. Nanti kita lihat, ada banyak yang sekarang akan menemukan tempat baru. Dibu Martinez adalah salah satunya, yang kemungkinan bisa berganti klub, tetapi kami harus bergerak di bursa transfer dengan cermat dan penuh perhitungan, kami tidak punya terlalu banyak kemampuan untuk mengeluarkan banyak uang”. Artinya: kiper nomor satu tim nasional Argentina itu tetap menjadi pilihan utama mutlak karena, berbeda dengan alternatif yang mengarah kepada Guglielmo Vicario dari Tottenham, Zion Suzuki dari Parma, Vanja Milinkovic-Savic dari Napoli, atau Noah Atubolu dari Friburgo, ia akan secara signifikan meningkatkan level kepribadian dan karisma juga di dalam ruang ganti.

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  • SITUASINYA

    Dibu Martinez masih terikat kontrak jangka panjang dengan Aston Villa (berakhir pada 2029), berpenghasilan besar (7 juta euro per musim), dan untuknya klub Inggris itu meminta angka antara 10 hingga 15 juta euro. Terlalu mahal bagi Juventus, yang disebut berniat berinvestasi pada gaji kiper Argentina itu - kontrak tiga tahun tetapi dengan angka yang lebih rendah - dan berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Aston Villa dengan nilai yang tidak melebihi 5-6 juta euro. Bursa transfer masih panjang, Martinez saat ini sedang berlibur setelah melaju hingga akhir Piala Dunia, dan klub pemiliknya mengetahui bahwa setidaknya selama setahun terakhir sang pemain meminta untuk dilepas demi menghadapi tantangan baru. Bermain di Italia dan mengenakan jersey Italia sangat membuatnya tertarik, tetapi kemungkinan besar akan dibutuhkan banyak kesabaran dan kemampuan bernegosiasi untuk mencapai kemungkinan kesepakatan.

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    Bersamaan dengan itu, untuk kemungkinan hadirnya nomor satu baru yang menjaga gawang Juventus, seseorang harus memberi ruang baginya. Kesan yang muncul adalah, di balik pernyataan Luciano Spalletti dari Liege, juga terselip permintaan kepada direktur olahraga Massara dan CEO Carnevali untuk mencari solusi keluar bagi salah satu di antara Di Gegorio dan Perin. Keduanya tidak sepenuhnya meyakinkan pelatih asal Toscana tersebut: yang pertama sempat menjadi pusat permintaan informasi dari Besiktas dalam beberapa pekan terakhir, tetapi jalur itu tidak berkembang, sementara yang kedua ingin mendapat lebih banyak waktu bermain setelah beberapa musim menjadi pelapis, tetapi saat ini belum ada hipotesis yang benar-benar hangat.

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  • HARUS SEGERA

    Memasuki akhir Juli dan dengan kompetisi yang akan dimulai sekitar sebulan lagi, Spalletti dan Juventus dikabarkan ingin segera mengisi setidaknya beberapa pos di peran kunci, agar bisa menatap laga pembuka melawan Frosinone dengan kepastian yang lebih besar. Jika untuk penyerang yang diminta sang pelatih jalannya tampak sedikit lebih jelas, untuk posisi penjaga gawang - begitu juga kemungkinan tambahan baru di sektor sayap dan lini tengah - situasinya masih berada dalam fase kebuntuan yang pelik. Nama Dibu Martinez pun masih menjadi yang teratas dalam benak semua pihak.

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