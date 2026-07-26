Luciano Spalletti menutup uji coba kedua pramusim ini - setelah bermain imbang 0-0 melawan Basel, kini datang kemenangan tipis atas Standard Liege berkat gol Miretti - dan kembali mengalihkan fokus ke bursa transfer. Dalam pernyataannya setelah laga yang dimainkan di Belgia, pelatih Juventus itu memberikan beberapa petunjuk tentang langkah-langkah berikutnya dan terutama situasi yang dianggap prioritas. Mulai dari estafet antara Openda (yang akan segera berlabuh ke Lyon) dan Kolo Muani - pekan depan bisa menjadi momen terobosan definitif dengan Paris Saint-Germain - hingga pencarian kiper baru.





GOL MIRETTI SUDAH CUKUP MELAWAN STANDARD: YANG LOLOS DAN YANG GAGAL



