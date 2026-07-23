Hari-hari yang menentukan bagi masa depan Loïs Openda. Penyerang Juventus ini hampir pasti akan meninggalkan Turin, di mana ia tidak akan mendapat tempat pada musim depan. Sejak kedatangannya, Spalletti telah memberinya lebih dari satu kesempatan yang tidak dimanfaatkan oleh pemain asal Belgia tersebut, sehingga ia berakhir di posisi terbawah dalam hierarki pelatih Juventus. Tetap bertahan dan menolak semua tawaran transfer, serta tetap bergantung pada gaji sekitar 4 juta euro bersih, berisiko membuatnya menjalani musim lain di pinggir lapangan, di bangku cadangan. Karena itu, hengkang adalah cara terbaik untuk menghidupkan kembali kariernya, terutama menjelang era baru timnas Belgia di bawah asuhan van Bommel.
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Juventus, Loïs Openda akan bergabung dengan Lyon: detail finansial terakhir masih harus disepakati
LYON UNGGUL ATAS LENS DAN CRYSTAL PALACE
Openda sudah mantap, ia akan meninggalkan Juventus, kemungkinan besar setelah laga persahabatan di Belgia melawan Standard Liege. Spalletti, akibat cedera yang dialami pemain baru, Jeff Ekhator, kekurangan opsi di lini serang; Openda akan bermain pada Sabtu, dan mulai Senin nanti, kapan pun adalah waktu yang tepat untuk berpamitan kepada semua orang dan bergabung dengan tim barunya. Tim tersebut diperkirakan adalah Lyon: menurut kabar dari Prancis, yang juga dikonfirmasi oleh La Gazzetta dello Sport, pemain asal Belgia ini hampir menyetujui tawaran dari tim yang dilatih Paulo Fonseca, yang berhasil mengungguli Crystal Palace dan Lens dalam perburuan pemain kelahiran tahun 2000. Kesepakatan ini diperkirakan akan diselesaikan melalui peminjaman berbayar dengan opsi pembelian: tidak ada klub yang bersedia mengeluarkan 40 juta, sesuai dengan harga yang diminta Juventus untuk hak kepemilikan pemain tersebut. Masih harus dilihat apakah Juventus akan ikut menanggung gajinya, sebesar 7,4 juta euro bruto, atau apakah Lyon yang akan menanggung seluruh biayanya. Hal ini terbilang sulit, mengingat pemain dengan gaji tertinggi di skuad saat ini adalah Tolisso, yang menerima 5,4 juta euro bruto per musim.
SIAP UNTUK LIGA CHAMPIONS
Openda diperkirakan akan kembali ke Prancis, di mana pada musim 2022-2023 ia tampil gemilang bersama Lens (21 gol di Ligue 1). Ia menginginkan kompetisi, lingkungan yang sudah dikenalnya, serta tim dan pelatih yang dapat memaksimalkan potensinya. Yang dapat memberinya kepercayaan. Fonseca telah berbicara dengannya dan berharap ia bisa bergabung mulai Senin, kurang lebih satu minggu sebelum pertandingan putaran ketiga kualifikasi Liga Champions melawan Sparta Praha (leg pertama di Republik Ceko pada 4 Agustus, leg kedua di Prancis pada 11 Agustus).
BERAPA BIAYA YANG HARUS DITANGGUNG OLEH JUVENTUS
Openda tiba di Turin pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025, setelah Damien Comolli gagal mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain terkait Kolo Muani. Pemain asal Belgia ini didatangkan dari Leipzig dengan total biaya sebesar 43,9 juta, yang mencakup biaya pinjaman dan opsi pembelian wajib, serta menerima gaji sebesar 7,4 juta bruto. Kontraknya dengan Juventus akan berakhir pada tahun 2030.
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