Juventus, Loïs Openda akan bergabung dengan Lyon: detail finansial terakhir masih harus disepakati

Openda sudah mantap, ia akan meninggalkan Juventus, kemungkinan besar setelah laga persahabatan di Belgia melawan Standard Liege. Spalletti, akibat cedera yang dialami pemain baru, Jeff Ekhator, kekurangan opsi di lini serang; Openda akan bermain pada Sabtu, dan mulai Senin nanti, kapan pun adalah waktu yang tepat untuk berpamitan kepada semua orang dan bergabung dengan tim barunya. Tim tersebut diperkirakan adalah Lyon: menurut kabar dari Prancis, yang juga dikonfirmasi oleh La Gazzetta dello Sport, pemain asal Belgia ini hampir menyetujui tawaran dari tim yang dilatih Paulo Fonseca, yang berhasil mengungguli Crystal Palace dan Lens dalam perburuan pemain kelahiran tahun 2000. Kesepakatan ini diperkirakan akan diselesaikan melalui peminjaman berbayar dengan opsi pembelian: tidak ada klub yang bersedia mengeluarkan 40 juta, sesuai dengan harga yang diminta Juventus untuk hak kepemilikan pemain tersebut. Masih harus dilihat apakah Juventus akan ikut menanggung gajinya, sebesar 7,4 juta euro bruto, atau apakah Lyon yang akan menanggung seluruh biayanya. Hal ini terbilang sulit, mengingat pemain dengan gaji tertinggi di skuad saat ini adalah Tolisso, yang menerima 5,4 juta euro bruto per musim.