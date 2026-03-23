Manuel Locatelli kembali angkat bicara. Pemain Juventus ini akhirnya angkat bicara setelah pertandingan yang kurang beruntung melawan Sassuolo, di mana ia gagal mengeksekusi tendangan penalti yang seharusnya bisa membawa tiga poin bagi Bianconeri. Saat bergabung dengan timnas, gelandang ini mengunggah pesan di akun media sosialnya, di mana ia mengambil tanggung jawab, mengakui kesalahannya, dan menjelaskan bahwa kini ia fokus sepenuhnya pada target Piala Dunia yang ingin diraih bersama timnas Italia.
Juventus, Locatelli angkat bicara setelah gagal mengeksekusi penalti: "Saya sadar akan tanggung jawab saya, saya harus bangkit dari kesalahan ini. Sekarang, mari kita raih gelar Piala Dunia bersama tim nasional"
"Saya sangat menyadari tanggung jawab saya dan tahu bahwa satu-satunya cara untuk menanggapi sebuah kesalahan adalah dengan bekerja lebih keras lagi.
Kini kami memiliki Piala Dunia yang harus diraih dan kami akan memberikan segalanya untuk mencapainya. Tetap fokus dan bersatu! Ayo Azzurri!", begitulah pesan yang ingin disampaikan gelandang Juventus ini kepada para pengikutnya.
Sebuah pengakuan atas tanggung jawab - mengingat kesalahan yang dilakukan saat melawan Sassuolo - sekaligus ajakan untuk melupakan masa lalu dan, melalui kerja keras, mencapai tujuan terbesar: lolos ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar antara Juni dan Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Singkatnya, jika diperlukan, bahkan melawan Irlandia Utara, Locatelli bisa saja maju ke titik penalti untuk mengeksekusi tendangan penalti, seperti yang ia lakukan di akhir musim lalu ketika, dengan tendangan penalti di kandang Venezia, ia membawa timnya ke Liga Champions.
Keputusan untuk menugaskan Locatelli mengambil tendangan penalti di akhir pertandingan melawan Neroverdi cukup rumit. Sebagai penendang penalti utama, gelandang tersebut berhasil mempertahankan posisinya meskipun Yildiz dan Vlahovic telah maju ke titik penalti. Kedua penyerang itu bahkan sudah memegang bola untuk ditendang, tetapi kapten tim sendiri—yang didukung oleh Spalletti—membujuk mereka untuk mundur dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Namun, dari jarak 11 meter, ia terhipnotis oleh Muric.
Sebagai kapten Juventus dan pemain inti di tim Bianconeri maupun timnas Italia, pemain berusia 28 tahun ini sedang menjalani musim yang sangat baik. Kedatangan Spalletti telah mengembalikannya ke posisi sentral dalam skema permainan Si Nyonya Tua, sehingga tahun ini ia telah mencatatkan 39 penampilan dengan 3 gol dan 2 assist. Musim di mana ia bangkit kembali dan yang dalam waktu dekat dapat membuat Locatelli mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2030 serta penyesuaian gaji hingga lebih dari 4 juta.
Pelatih Gattuso sendiri berbicara tentang gelandang tersebut dalam konferensi pers, yang memperbarui kepercayaannya, meskipun ada kesalahan penalti baru-baru ini, yang bukan yang pertama bagi Juventus yang telah gagal mengeksekusi tiga penalti berturut-turut melalui David, Yildiz, dan Locatelli sendiri. "Locatelli tampil sangat baik. Dia adalah pemain yang bermain dengan kualitas fisik dan teknis yang luar biasa. Saya senang karena dia adalah pemain yang telah menemukan kembali performanya dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia bisa memberikan kontribusi besar bagi kami," kata pelatih tersebut, sebagai bukti penghargaan tambahan di masa sulit. Namun, setelah liga ditunda selama beberapa minggu, seperti yang ditegaskan Locatelli sendiri, kini fokus hanya tertuju pada playoff Piala Dunia, sebuah ajang yang tidak boleh dilewatkan.