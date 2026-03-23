Juventus, Locatelli angkat bicara setelah gagal mengeksekusi penalti: "Saya sadar akan tanggung jawab saya, saya harus bangkit dari kesalahan ini. Sekarang, mari kita raih gelar Piala Dunia bersama tim nasional"

Sebagai kapten Juventus dan pemain inti di tim Bianconeri maupun timnas Italia, pemain berusia 28 tahun ini sedang menjalani musim yang sangat baik. Kedatangan Spalletti telah mengembalikannya ke posisi sentral dalam skema permainan Si Nyonya Tua, sehingga tahun ini ia telah mencatatkan 39 penampilan dengan 3 gol dan 2 assist. Musim di mana ia bangkit kembali dan yang dalam waktu dekat dapat membuat Locatelli mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2030 serta penyesuaian gaji hingga lebih dari 4 juta.





Pelatih Gattuso sendiri berbicara tentang gelandang tersebut dalam konferensi pers, yang memperbarui kepercayaannya, meskipun ada kesalahan penalti baru-baru ini, yang bukan yang pertama bagi Juventus yang telah gagal mengeksekusi tiga penalti berturut-turut melalui David, Yildiz, dan Locatelli sendiri. "Locatelli tampil sangat baik. Dia adalah pemain yang bermain dengan kualitas fisik dan teknis yang luar biasa. Saya senang karena dia adalah pemain yang telah menemukan kembali performanya dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia bisa memberikan kontribusi besar bagi kami," kata pelatih tersebut, sebagai bukti penghargaan tambahan di masa sulit. Namun, setelah liga ditunda selama beberapa minggu, seperti yang ditegaskan Locatelli sendiri, kini fokus hanya tertuju pada playoff Piala Dunia, sebuah ajang yang tidak boleh dilewatkan.