Lini tengah Juventus keluar setengah hancur dari awal musim ini, dengan dua pemain inti musim lalu yang harus menepi lama akibat cedera. Manuel Locatelli (meniskus lateral) harus absen selama periode antara tiga hingga enam bulan, sementara Khephren Thuram (sindrom femoropatela) tidak akan bisa turun ke lapangan sebelum Januari. Selain dua cedera serius ini, ada pula masalah otot yang dialami Weston McKennie dan Pape Sarr, yang tergolong ringan namun tetap mengganggu dan menimbulkan masalah bagi pilihan Luciano Spalletti, yang kini hanya memiliki Teun Koopmeiners dan Douglas Luiz sebagai gelandang tengah.
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Juventus, lini tengah porak-poranda: pasar pemain bebas transfer dan solusi Owusu, Davids kecil yang tumbuh di Vinovo
PARA PEMAIN BEBAS TRANSFER
Muncul pertanyaan apakah Juventus pada jam-jam ini bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan pasar pemain bebas transfer, yang menawarkan banyak peluang, beberapa di antaranya juga sangat menarik.
Di antara gelandang bebas transfer, misalnya, ada Marcelo Brozović, mantan Inter yang kini berstatus bebas setelah berakhirnya hubungannya dengan Al-Nassr. Di antara profil yang masih tersedia juga ada Ismael Bennacer, mantan AC Milan. Di antara profil lain yang masih tanpa klub ada pemain Portugal Renato Sanches dan mantan Juventus Roberto Pereyra.
SOLUSI INTERNAL: OWUSU
Di antara solusi internal, yang menarik adalah opsi promosi permanen ke tim utama untuk Augusto Seedorf Owusu, pemain kelahiran 2005, yang juga ikut ambil bagian dalam laga-laga uji coba pramusim tim asuhan Luciano Spalletti. Owusu adalah aset klub, seorang pemain yang tumbuh sejak kecil di Vinovo - kecuali sempat dipinjamkan ke Reggiana saat masih di Primavera - lalu menembus Next Gen dan Continassa.
Owusu adalah gelandang tengah box to box, lebih merupakan mezzala ketimbang gelandang bertahan, dengan kemampuan merebut bola dan melakukan tusukan ke depan. Meski bernama 'Seedorf', Owusu memiliki karakteristik teknik dan fisik yang lebih mirip dengan pemain Belanda lain, sosok yang telah mencatat sejarah di Juventus: Edgar Davids. Dalam fase yang sulit ini, hingga bursa transfer Januari, ia bisa menjadi solusi bagi Spalletti untuk meredam situasi darurat sambil menunggu bursa transfer dibuka kembali.
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