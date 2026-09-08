Muncul pertanyaan apakah Juventus pada jam-jam ini bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan pasar pemain bebas transfer, yang menawarkan banyak peluang, beberapa di antaranya juga sangat menarik.





Di antara gelandang bebas transfer, misalnya, ada Marcelo Brozović, mantan Inter yang kini berstatus bebas setelah berakhirnya hubungannya dengan Al-Nassr. Di antara profil yang masih tersedia juga ada Ismael Bennacer, mantan AC Milan. Di antara profil lain yang masih tanpa klub ada pemain Portugal Renato Sanches dan mantan Juventus Roberto Pereyra.