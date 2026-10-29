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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, lini serang peringkat ke-13 di Serie A: Kolo Muani dan Woltemade duet terburuk sepanjang masa?

Juventus
Serie A
N. Woltemade
R. Kolo Muani

Statistik gol yang dicetak Juventus buruk selama tujuh musim.

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JUV

Serie A

01 Nov 2026

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Catatan terburuk dari awal musim Juventus yang buruk adalah lini serangnya: di Serie A, mereka menempati peringkat ke-13 dalam jumlah gol, dengan hanya 11 gol. Inter, tim paling produktif, sudah mencetak 25 gol. Bagi Juventus, Zhegrova dan Bremer masing-masing mencetak 2 gol, sedangkan Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez, dan McKennie masing-masing mencetak 1 gol.

Catatan para penyerangnya lebih memprihatinkan lagi: hanya satu gol dari keduanya dalam sembilan pekan, dengan Kolo Muani mencetak satu gol dan Woltemade belum mencetak gol. Jika terus seperti ini, pemain asal Prancis dan Jerman itu berada di jalur untuk dikenang sebagai duet penyerang terburuk sepanjang sejarah Juventus.

Di Liga Europa, hasilnya lebih baik. Dalam kompetisi ini, Juventus mencetak 9 gol dalam tiga pertandingan, dengan rincian: Woltemade 3 gol, Kolo Muani dan Celik masing-masing 2 gol, serta Alajbegovic dan Nico Gonzalez masing-masing 1 gol.

Di liga, periode buruk Juventus dalam urusan mencetak gol telah berlangsung bertahun-tahun, hingga kini bisa disebut sebagai sebuah era dalam sepakbola. Dalam tujuh musim liga setelah gelar Scudetto terakhir mereka (2019-20), Juventus tidak pernah menjadi tim dengan lini serang tersubur di Serie A dan hanya sekali menembus tiga besar (lini serang tersubur ketiga pada 2025-26). Selebihnya, mereka selalu berada jauh di belakang.

  • Lini Serang Juventus dalam Tujuh Musim Liga Terakhir

    Juventus 2026-27 (pelatih Spalletti) - (pekan kesembilan): lini serang terbaik ke-13 di Serie A dengan 11 gol (Inter di posisi pertama dengan 25 gol)

    Juventus 2025-26 (pelatih Tudor dan Spalletti): lini serang terbaik ke-3 di Serie A dengan 61 gol (Inter di posisi pertama dengan 89 gol)

    Juventus 2024-25 (pelatih Motta dan Tudor): lini serang terbaik ke-7 di Serie A dengan 58 gol (Inter di posisi pertama dengan 79 gol)

    Juventus 2023-24 (pelatih Allegri): lini serang terbaik ke-7 di Serie A dengan 54 gol (Inter di posisi pertama dengan 89 gol)

    Juventus 2022-23 (pelatih Allegri): lini serang terbaik ke-6 di Serie A dengan 56 gol (Napoli di posisi pertama dengan 77 gol)

    Juventus 2021-22 (pelatih Allegri): lini serang terbaik ke-11 di Serie A dengan 57 gol (Inter di posisi pertama dengan 84 gol)

    Juventus 2020-21 (pelatih Pirlo): lini serang terbaik ke-4 di Serie A dengan 77 gol (Atalanta di posisi pertama dengan 90 gol)

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JUV

Serie A

01 Nov 2026

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