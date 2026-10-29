Juventus, lini serang peringkat ke-13 di Serie A: Kolo Muani dan Woltemade duet terburuk sepanjang masa?

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP

Catatan terburuk dari awal musim Juventus yang buruk adalah lini serangnya: di Serie A, mereka menempati peringkat ke-13 dalam jumlah gol, dengan hanya 11 gol. Inter, tim paling produktif, sudah mencetak 25 gol. Bagi Juventus, Zhegrova dan Bremer masing-masing mencetak 2 gol, sedangkan Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez, dan McKennie masing-masing mencetak 1 gol.

Catatan para penyerangnya lebih memprihatinkan lagi: hanya satu gol dari keduanya dalam sembilan pekan, dengan Kolo Muani mencetak satu gol dan Woltemade belum mencetak gol. Jika terus seperti ini, pemain asal Prancis dan Jerman itu berada di jalur untuk dikenang sebagai duet penyerang terburuk sepanjang sejarah Juventus.

Di Liga Europa, hasilnya lebih baik. Dalam kompetisi ini, Juventus mencetak 9 gol dalam tiga pertandingan, dengan rincian: Woltemade 3 gol, Kolo Muani dan Celik masing-masing 2 gol, serta Alajbegovic dan Nico Gonzalez masing-masing 1 gol.

Di liga, periode buruk Juventus dalam urusan mencetak gol telah berlangsung bertahun-tahun, hingga kini bisa disebut sebagai sebuah era dalam sepakbola. Dalam tujuh musim liga setelah gelar Scudetto terakhir mereka (2019-20), Juventus tidak pernah menjadi tim dengan lini serang tersubur di Serie A dan hanya sekali menembus tiga besar (lini serang tersubur ketiga pada 2025-26). Selebihnya, mereka selalu berada jauh di belakang.