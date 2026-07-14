Juventus, langkah baru untuk Kessie: agen sang pemain diharapkan tiba di Italia, Carnevali dan Massara sedang menyiapkan tawaran baru

Menurut Sky Sport, Juventus—yang beberapa pekan lalu telah mengajukan tawaran kontrak awal kepada pemain kelahiran 1996 tersebut sebesar 3,5 juta euro bersih per musim—mungkin akan menaikkan tawaran tersebut dalam beberapa jam ke depan. Agen Kessie, George Atangana, diperkirakan akan tiba di Italia untuk mengevaluasi kemungkinan penawaran baru dari klub Bianconeri serta tawaran-tawaran lain yang mungkin ada. Pemain timnas Pantai Gading yang baru saja menyelesaikan partisipasinya di Piala Dunia ini, tidak pernah menyembunyikan bahwa kembali ke Serie A merupakan pilihan utamanya.