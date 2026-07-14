Juventus berusaha membalikkan keadaan di bursa transfer yang awalnya berjalan lambat, dengan hanya mendatangkan Jeff Ekhator dari Genoa untuk posisi penyerang dan masih memiliki sejumlah target penting yang harus dipenuhi di berbagai posisi di lapangan. Di antara prioritas yang ditetapkan oleh klub Bianconeri adalah mencari pemain kunci untuk memperkuat lini tengah, dengan mendatangkan pemain yang mampu bermain di depan lini pertahanan, serta memiliki fisik yang kuat dan kemampuan kepemimpinan.
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Juventus, langkah baru untuk Kessie: agen sang pemain diharapkan tiba di Italia, Carnevali dan Massara sedang menyiapkan tawaran baru
PEMAIN BEBAS KONTRAK KELAS ATAS
Nama pertama dalam daftar tersebut sudah lama menjadi sorotan, yaitu mantan pemain Atalanta dan Milan, Franck Kessie. Isu ini kembali menjadi perbincangan hangat seiring kedatangan direktur olahraga baru Juventus, Frederic Massara, yang pernah bermain bersama pemain asal Pantai Gading tersebut di Rossoneri. Sejak 30 Juni lalu, Kessie berstatus pemain bebas transfer kelas atas, setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang telah berakhir bersama Al-Ahli, klub di mana ia telah tampil dalam 119 pertandingan di Arab Saudi (dengan catatan 37 gol dan 16 assist).
AKAN ADA KEBANGKITAN LAGI?
Menurut Sky Sport, Juventus—yang beberapa pekan lalu telah mengajukan tawaran kontrak awal kepada pemain kelahiran 1996 tersebut sebesar 3,5 juta euro bersih per musim—mungkin akan menaikkan tawaran tersebut dalam beberapa jam ke depan. Agen Kessie, George Atangana, diperkirakan akan tiba di Italia untuk mengevaluasi kemungkinan penawaran baru dari klub Bianconeri serta tawaran-tawaran lain yang mungkin ada. Pemain timnas Pantai Gading yang baru saja menyelesaikan partisipasinya di Piala Dunia ini, tidak pernah menyembunyikan bahwa kembali ke Serie A merupakan pilihan utamanya.
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