Juventus mengambil langkah-langkah konkret baru untuk merekrut penyerang tengah barunya. Menurut laporan Sky Sport, hari ini menjadi hari yang sangat penting dan produktif dalam upaya mendekati kembalinya penyerang kelahiran tahun 1998 dari Paris Saint-Germain, yang baru saja menyelesaikan musim ini bersama Tottenham.
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Juventus, kontak baru dan optimisme yang semakin meningkat terkait kembalinya Kolo Muani: sang pemain siap menurunkan gajinya, kini negosiasi dengan PSG pun dimulai
KEINGINAN PEMAIN
Meskipun masih ada jarak tertentu antara kedua klub, yang terus melakukan pembicaraan namun belum mencapai kesepakatan mengenai penilaian nilai Kolo Muani, menurut Sky Sport, kemajuan signifikan justru tercatat hari ini dari pihak sang pemain. Direktur Utama baru Juventus, Giovanni Carnevali, telah menjalin komunikasi dalam beberapa jam terakhir dengan tim manajemen pemain asal Prancis tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk kembali bermain di Serie A dan bahkan bersedia melakukan pengorbanan finansial terkait gajinya demi mendukung Juventus.
SEKARANG SAATNYA BERUNDING DENGAN PSG
Menyadari keinginan Kolo Muani, kini Juventus tahu bahwa mereka memiliki alasan tambahan untuk mencoba meyakinkan Paris Saint-Germain agar menurunkan permintaan awalnya sebesar sekitar 40 juta euro. Pada musim lalu, penyerang asal Prancis ini mencatatkan catatan yang cukup minim, yakni 5 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan, dan gagal meyakinkan pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, untuk memanggilnya ke Piala Dunia. Dampaknya jauh berbeda saat pertama kali bergabung dengan Juventus, di mana ia tiba pada Januari 2025 dan bertahan hingga Juli lalu untuk berlaga di Piala Dunia Antarklub. Catatan prestasinya bersama Bianconeri adalah 10 gol dan 3 assist dalam 22 pertandingan.