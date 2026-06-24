Juventus, kontak baru dan optimisme yang semakin meningkat terkait kembalinya Kolo Muani: sang pemain siap menurunkan gajinya, kini negosiasi dengan PSG pun dimulai

Menyadari keinginan Kolo Muani, kini Juventus tahu bahwa mereka memiliki alasan tambahan untuk mencoba meyakinkan Paris Saint-Germain agar menurunkan permintaan awalnya sebesar sekitar 40 juta euro. Pada musim lalu, penyerang asal Prancis ini mencatatkan catatan yang cukup minim, yakni 5 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan, dan gagal meyakinkan pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, untuk memanggilnya ke Piala Dunia. Dampaknya jauh berbeda saat pertama kali bergabung dengan Juventus, di mana ia tiba pada Januari 2025 dan bertahan hingga Juli lalu untuk berlaga di Piala Dunia Antarklub. Catatan prestasinya bersama Bianconeri adalah 10 gol dan 3 assist dalam 22 pertandingan.