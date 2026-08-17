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Juventus konfirmasi perekrutan permanen pemain internasional Kolombia Jhon Lucumi dari Bologna
Bek memprioritaskan kepindahan ke Juventus
Juventus berhasil mengamankan tanda tangan Lucumi setelah mencapai kesepakatan finansial dengan Bologna senilai awal €18 juta plus €2 juta dalam potensi bonus tambahan. Bek tengah Kolombia itu mengikat masa depannya untuk jangka panjang di Turin dengan meneken kontrak empat tahun senilai €3 juta bersih per musim. Kepindahan ini juga menegaskan niat jelas sang pemain, yang dengan tegas memprioritaskan Juventus di atas beberapa peminat alternatif.
- Getty Images Sport
Klub memuji bek yang sedang berada di puncak performa
Setelah memulai karier profesionalnya di Deportivo Cali pada usia 17 tahun sebelum memantapkan diri sebagai salah satu bek terbaik di Belgia bersama Genk pada 2018, kedatangan Lucumi diumumkan dengan antusias oleh klub di situs resmi mereka: "Juventus merekrut seorang pemain yang sedang berada di puncak performanya, siap memberikan kontribusi langsung bagi tim menjelang musim 2026/27.
"Selamat datang di Juventus, Jhon!"
Warisan Rossoblu meninggalkan jejak
Selama empat musim di Bologna setelah kedatangannya pada musim panas 2022, Lucumi memantapkan diri sebagai pilar yang tak tergantikan di lini pertahanan lewat 152 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 28 tahun itu juga merasakan atmosfer Liga Champions bersama Bologna, mencetak satu dari dua golnya untuk klub selama waktunya di Stadio Renato Dall'Ara.
- Getty Images Sport
Laga pembuka Frosinone kian mendekat
Dengan kepindahannya ke Turin yang kini telah rampung, Lucumi akan langsung bergabung dalam sesi latihan taktik bersama rekan-rekan setim barunya di Juventus. Juventus dijadwalkan membuka kampanye Serie A 2026-27 dengan lawatan tandang untuk menghadapi Frosinone pada Minggu, 23 Agustus. Laga pembuka liga itu secara luas diperkirakan akan menjadi debut kompetitif bek tengah Kolombia tersebut saat ia memimpin lini belakang dengan wajah baru.
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