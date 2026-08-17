Juventus berhasil mengamankan tanda tangan Lucumi setelah mencapai kesepakatan finansial dengan Bologna senilai awal €18 juta plus €2 juta dalam potensi bonus tambahan. Bek tengah Kolombia itu mengikat masa depannya untuk jangka panjang di Turin dengan meneken kontrak empat tahun senilai €3 juta bersih per musim. Kepindahan ini juga menegaskan niat jelas sang pemain, yang dengan tegas memprioritaskan Juventus di atas beberapa peminat alternatif.



