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Jhon LucumiGetty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Juventus konfirmasi perekrutan permanen pemain internasional Kolombia Jhon Lucumi dari Bologna

Transfers
J. Lucumi
Juventus
Serie A
Bologna

Juventus telah mengonfirmasi perekrutan permanen bek internasional Kolombia Jhon Lucumi dari rival Serie A, Bologna, dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Bek tengah berusia 28 tahun itu menolak lima tawaran dari klub rival di berbagai penjuru Eropa demi menuntaskan kepindahannya ke Turin dan memperkuat lini pertahanan Juventus menjelang kampanye 2026-27 mendatang.

  • Bek memprioritaskan kepindahan ke Juventus

    Juventus berhasil mengamankan tanda tangan Lucumi setelah mencapai kesepakatan finansial dengan Bologna senilai awal €18 juta plus €2 juta dalam potensi bonus tambahan. Bek tengah Kolombia itu mengikat masa depannya untuk jangka panjang di Turin dengan meneken kontrak empat tahun senilai €3 juta bersih per musim. Kepindahan ini juga menegaskan niat jelas sang pemain, yang dengan tegas memprioritaskan Juventus di atas beberapa peminat alternatif.


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  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Klub memuji bek yang sedang berada di puncak performa

    Setelah memulai karier profesionalnya di Deportivo Cali pada usia 17 tahun sebelum memantapkan diri sebagai salah satu bek terbaik di Belgia bersama Genk pada 2018, kedatangan Lucumi diumumkan dengan antusias oleh klub di situs resmi mereka: "Juventus merekrut seorang pemain yang sedang berada di puncak performanya, siap memberikan kontribusi langsung bagi tim menjelang musim 2026/27.

    "Selamat datang di Juventus, Jhon!"

  • Warisan Rossoblu meninggalkan jejak

    Selama empat musim di Bologna setelah kedatangannya pada musim panas 2022, Lucumi memantapkan diri sebagai pilar yang tak tergantikan di lini pertahanan lewat 152 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 28 tahun itu juga merasakan atmosfer Liga Champions bersama Bologna, mencetak satu dari dua golnya untuk klub selama waktunya di Stadio Renato Dall'Ara.

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    Laga pembuka Frosinone kian mendekat

    Dengan kepindahannya ke Turin yang kini telah rampung, Lucumi akan langsung bergabung dalam sesi latihan taktik bersama rekan-rekan setim barunya di Juventus. Juventus dijadwalkan membuka kampanye Serie A 2026-27 dengan lawatan tandang untuk menghadapi Frosinone pada Minggu, 23 Agustus. Laga pembuka liga itu secara luas diperkirakan akan menjadi debut kompetitif bek tengah Kolombia tersebut saat ia memimpin lini belakang dengan wajah baru.

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