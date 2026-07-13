Pilihan kedua adalah terkait Alexander Sorloth. Kontak antara Juventus dan Atlético Madrid diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa pekan mendatang, berkat adanya sejumlah kepentingan bersama. Dimulai dari Nico González, yang telah kembali ke Juve namun tetap menjadi incaran Atlético, pembicaraan ini berpotensi meluas ke pemain-pemain lain. Dan di antaranya tentu saja ada Sorloth, penyerang tengah yang dalam beberapa pekan terakhir telah diidentifikasi Juventus sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Spalletti sedang mencari penyerang nomor sembilan yang bertubuh besar dan kokoh, karakteristik yang diwujudkan dengan sempurna oleh pemain asal Norwegia tersebut. Di sisi lain, Sorloth telah menunjukkan ketertarikannya terhadap kemungkinan pindah ke Juventus.





Penyerang tersebut sebenarnya lebih memilih untuk menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia dimulai, dan mungkin ia sudah menduga semuanya, mengingat penampilannya, tetapi kini, setelah Piala Dunia Norwegia berakhir, saatnya mengambil keputusan. Hambatan utama tetaplah masalah finansial. Atlético Madrid menilai Nico Gonzalez tidak lebih dari 20 juta euro, sementara Juventus berupaya menekan semaksimal mungkin permintaan sebesar 35 juta yang ditetapkan untuk Sorloth. Kita akan lihat apakah nol gol yang dicetaknya di Piala Dunia akan memaksa Atlético Madrid menurunkan tuntutannya. Dan apakah Juventus masih tertarik pada tipe penyerang seperti ini.



