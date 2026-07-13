Randal Kolo Muani kembali menjauh dari Juventus, akibat tuntutan Paris Saint-Germain yang tidak mau menurunkan angka yang berada di luar jangkauan Bianconeri, seperti yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Giovanni Carnevali: "Tuntutannya terlalu tinggi; jika kamitidak mencapai kesepakatan, kami akan beralih ke pemain lain. Tuntutannya melebihi 45 juta; saat ini membeli pemain memang mudah, cukup dengan mengeluarkan uang, tapi angkanya terlalu tinggi."
La Vecchia Signora, yang sejauh ini hanya menawarkan maksimal 40 juta termasuk bonus, tampaknya tidak akan menaikkan tawarannya. Oleh karena itu, jika PSG tidak menurunkan tuntutannya, kesepakatan ini kemungkinan besar tidak akan terwujud, meskipun penyerang kelahiran 1998 tersebut sangat tertarik bergabung dengan Bianconeri.