AFP
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Juventus klarifikasi situasi transfer Mostafa Shobeir saat pembicaraan soal kiper Mesir itu memasuki babak baru
Juventus bantah kaitan dengan Shobeir
Raksasa Italia itu dengan tegas membantah laporan terbaru yang menyebut kiper Al Ahly dan Mesir, Shobeir, menjadi target klub pada bursa transfer saat ini.
Spekulasi mengenai pemain berusia 26 tahun itu sempat menguat setelah penampilan impresifnya di level internasional, tetapi Juventus bergerak cepat untuk meredam rumor soal potensi kepindahannya ke Serie A.
Menanggapi langsung spekulasi yang terus berkembang, seorang perwakilan klub mengatakan kepada media: "Juventus sama sekali tidak berminat merekrut Shobeir, dan pemain itu tidak masuk dalam rencana kami." Sikap tegas ini tampaknya mengakhiri harapan apa pun soal kemungkinan sang penjaga gawang menuju Allianz Stadium pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Claudio Chiellini menanggapi rumor tersebut
Bantahan itu digaungkan hingga ke level tertinggi departemen olahraga klub. CEO Juventus Claudio Chiellini menegaskan kembali bahwa pemain tersebut tidak masuk dalam pertimbangan untuk skuad tim utama Juventus.
"Juventus tidak menunjukkan minat apa pun untuk merekrut Mostafa Shobeir, dan pemain itu sama sekali tidak masuk dalam perhitungan kami," tegas Chiellini saat ditanya mengenai kaitannya dengan bintang Premier League Mesir tersebut.
Pejabat klub lainnya, termasuk direktur olahraga Frederic Massara, juga mengaku bingung atas asal mula laporan tersebut. Dalam pernyataan bersama, keduanya menyatakan: "Kami telah menerima banyak panggilan terkait laporan-laporan ini, dan kami tidak tahu sumbernya, tetapi yang kami ketahui dengan sangat baik adalah bahwa semua yang dikatakan tentang ketertarikan kami untuk merekrut Shobeir sepenuhnya tidak benar.
Target alternatif untuk Juventus
Meski Shobeir tidak masuk radar, Juventus masih aktif mencari kiper baru untuk memperkuat skuad mereka. Klub itu belakangan dikaitkan dengan langkah besar untuk merekrut pemenang Piala Dunia milik Aston Villa, Emiliano Martinez. Namun, kesepakatan itu rumit karena kondisi fisik pemain Argentina tersebut, tepatnya jari patah yang bisa memerlukan operasi dan membuatnya menepi selama tiga bulan.
Pencarian kiper nomor satu baru membuat Juventus menjajaki berbagai opsi di seluruh Eropa. Klub itu sebelumnya sempat memantau Zion Suzuki, yang pada akhirnya bergabung dengan Aston Villa, sehingga Juventus harus mempertimbangkan pilihan lain.
- AFP
Nilai Shobeir yang kian meningkat di Al Ahly
Terlepas dari bantahan Juventus, Mostafa Shobeir tetap menjadi prospek yang sangat dihargai di sepak bola Timur Tengah. Kiper berusia 26 tahun itu telah memantapkan diri sebagai pilihan utama bagi Al Ahly dan tim nasional Mesir, khususnya setelah tampil di Piala Dunia 2026. Momen paling menonjolnya datang ketika ia menepis penalti dari legenda Argentina Lionel Messi dalam duel babak 16 besar.
Al Ahly sudah menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan sang kiper dengan menolak minat dari luar pada awal musim panas ini. Klub tersebut dilaporkan menolak tawaran dari klub Denmark, Nordsjaelland, karena lebih memilih mempertahankan bintang mereka saat bersiap menghadapi kampanye domestik dan kontinental yang padat.
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