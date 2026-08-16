Raksasa Italia itu dengan tegas membantah laporan terbaru yang menyebut kiper Al Ahly dan Mesir, Shobeir, menjadi target klub pada bursa transfer saat ini.

Spekulasi mengenai pemain berusia 26 tahun itu sempat menguat setelah penampilan impresifnya di level internasional, tetapi Juventus bergerak cepat untuk meredam rumor soal potensi kepindahannya ke Serie A.

Menanggapi langsung spekulasi yang terus berkembang, seorang perwakilan klub mengatakan kepada media: "Juventus sama sekali tidak berminat merekrut Shobeir, dan pemain itu tidak masuk dalam rencana kami." Sikap tegas ini tampaknya mengakhiri harapan apa pun soal kemungkinan sang penjaga gawang menuju Allianz Stadium pada musim panas ini.



