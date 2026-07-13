Juventus, Kim tidak akan hengkang dari Bayern Munich, kecuali ada tawaran yang benar-benar tidak bisa ditolak

Masa depan Minjae Kim tampaknya akan berubah secara signifikan. Setelah berminggu-minggu beredar kabar yang menyebutnya sebagai salah satu pemain yang kemungkinan akan hengkang dari Bayern Munich, kini muncul kabar terbaru dari Jerman yang diperkirakan akan mengubah dinamika bursa transfer.





Menurut laporan Florian Plettenberg, jurnalis Sky Sport Jerman dan salah satu sumber paling tepercaya mengenai klub Bavaria tersebut, Bayern telah merevisi rencananya: bek asal Korea Selatan itu tidak lagi dianggap sebagai kandidat untuk dilepas dan, kecuali ada kejutan besar, ia akan terus mengenakan seragam juara Jerman tersebut.





Satu-satunya skenario yang mungkin membuka kembali kemungkinan tersebut adalah kedatangan tawaran yang benar-benar di luar pasar, yang cukup meyakinkan baik Bayern Munich maupun Kim sendiri untuk mempertimbangkan perpisahan. Namun, saat ini, kemungkinan tersebut dianggap sangat kecil. Pihak manajemen Bayern dilaporkan telah memutuskan untuk mengandalkan bek tengah asal Asia tersebut, dengan memasukkannya sepenuhnya ke dalam rencana teknis untuk musim depan.





Hal ini juga sejalan dengan keinginan sang pemain. Beberapa bulan terakhir telah terungkap bahwa Kim tidak berniat meninggalkan Munich selama jendela transfer ini. Kontraknya dengan Bayern berlaku hingga Juni 2028, dan sang bek bertekad untuk memperkuat perannya di dalam tim.



