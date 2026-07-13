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kim(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Kim tidak akan hengkang dari Bayern Munich, kecuali ada tawaran yang benar-benar tidak bisa ditolak

Juventus
Transfers
Bayern Munich
M. Kim

Strategi Bayern untuk bek tengah asal Korea Selatan

Masa depan Minjae Kim tampaknya akan berubah secara signifikan. Setelah berminggu-minggu beredar kabar yang menyebutnya sebagai salah satu pemain yang kemungkinan akan hengkang dari Bayern Munich, kini muncul kabar terbaru dari Jerman yang diperkirakan akan mengubah dinamika bursa transfer.


Menurut laporan Florian Plettenberg, jurnalis Sky Sport Jerman dan salah satu sumber paling tepercaya mengenai klub Bavaria tersebut, Bayern telah merevisi rencananya: bek asal Korea Selatan itu tidak lagi dianggap sebagai kandidat untuk dilepas dan, kecuali ada kejutan besar, ia akan terus mengenakan seragam juara Jerman tersebut.


Satu-satunya skenario yang mungkin membuka kembali kemungkinan tersebut adalah kedatangan tawaran yang benar-benar di luar pasar, yang cukup meyakinkan baik Bayern Munich maupun Kim sendiri untuk mempertimbangkan perpisahan. Namun, saat ini, kemungkinan tersebut dianggap sangat kecil. Pihak manajemen Bayern dilaporkan telah memutuskan untuk mengandalkan bek tengah asal Asia tersebut, dengan memasukkannya sepenuhnya ke dalam rencana teknis untuk musim depan.


Hal ini juga sejalan dengan keinginan sang pemain. Beberapa bulan terakhir telah terungkap bahwa Kim tidak berniat meninggalkan Munich selama jendela transfer ini. Kontraknya dengan Bayern berlaku hingga Juni 2028, dan sang bek bertekad untuk memperkuat perannya di dalam tim.


  • Di Italia, Juventus tetap waspada dan terus memantau perkembangan situasi dengan cermat. Profil bek tengah asal Korea Selatan ini sangat disukai oleh Luciano Spalletti, pelatih yang pernah melatihnya pada musim luar biasa Napoli yang berpuncak pada raihan gelar Scudetto 2022-23. Tepatnya di bawah bimbingan pelatih asal Certaldo tersebut, Kim berhasil membuktikan diri sebagai salah satu bek terbaik di Serie A, sehingga menarik minat Bayern Munich, yang pada musim panas 2023 memutuskan untuk merekrutnya.


    Namun, untuk saat ini, minat Juventus tampaknya telah mereda. Strategi baru Bayern membuat negosiasi apa pun menjadi jauh lebih rumit, kecuali jika dalam beberapa minggu ke depan muncul tawaran yang tidak bisa ditolak yang mampu mengubah skenario kembali. Saat ini, pesan yang datang dari Munich jelas: Minjae Kim tidak tersedia di bursa transfer dan merupakan pemain kunci bagi masa kini dan masa depan klub Bavaria tersebut.

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