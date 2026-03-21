Juventus, kemenangan tipis tak ada artinya: peluang terbuang karena dua kesalahan fatal. Vlahovic dan Milik kembali bermain dan tampil lebih baik daripada David dan Openda

Orang mungkin akan mengatakan bahwa secara poin Juventus pantas menang. Dan itu benar. Namun, “kemenangan berdasarkan poin” dalam sepak bola tidak ada…

Yang ada justru penyesalan - bagi Spalletti - karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut posisi keempat, yang kini terancam baik oleh Como maupun Roma. Semua ini karena beberapa kesalahan yang jelas dan fatal, yang bahkan mengalahkan segala pembicaraan tentang permainan tim dan performa secara umum. Detail-detail terkenal yang membuat perbedaan. Gol penyama kedudukan: Cambiaso dikecoh oleh Berardi dan Bremer dikalahkan oleh Pinamonti. Penalti yang gagal: Locatelli menendang lemah dan tepat ke tengah.

Dan sisanya relatif tidak penting. Karena dalam sepak bola - memang - tidak ada yang namanya “kemenangan berdasarkan poin”.