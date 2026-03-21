CM Grafica Juventus Sabatini Sassuolo 16 9Getty Images/Calciomercato
Juventus, kemenangan tipis tak ada artinya: peluang terbuang karena dua kesalahan fatal. Vlahovic dan Milik kembali bermain dan tampil lebih baik daripada David dan Openda

Analisis Sandro Sabatini setelah hasil imbang Juventus di kandang melawan Sassuolo.

Orang mungkin akan mengatakan bahwa secara poin Juventus pantas menang. Dan itu benar. Namun, “kemenangan berdasarkan poin” dalam sepak bola tidak ada…

Yang ada justru penyesalan - bagi Spalletti - karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut posisi keempat, yang kini terancam baik oleh Como maupun Roma. Semua ini karena beberapa kesalahan yang jelas dan fatal, yang bahkan mengalahkan segala pembicaraan tentang permainan tim dan performa secara umum. Detail-detail terkenal yang membuat perbedaan. Gol penyama kedudukan: Cambiaso dikecoh oleh Berardi dan Bremer dikalahkan oleh Pinamonti. Penalti yang gagal: Locatelli menendang lemah dan tepat ke tengah.

Dan sisanya relatif tidak penting. Karena dalam sepak bola - memang - tidak ada yang namanya “kemenangan berdasarkan poin”.

  • PERIN MEMBUKA KEUNGGULAN

    Beberapa penilaian tentang para pemain, untuk memicu diskusi. Inilah ulasannya. Perin patut mendapat pujian besar karena telah “menciptakan” gol pembuka keunggulan. Ditambah lagi hal-hal lainnya: yakni ketenangan yang ditunjukkan tim saat dia bermain, bukan saat Di Gregorio. Di lini belakang empat pemain, Kalulu dan Bremer merayakan kembalinya mereka ke tim nasional masing-masing layaknya sepasang saudara kembar yang berbeda. Penampilan standar bagi pemain Prancis itu. Malam yang kurang tenang bagi pemain Brasil itu, yang jelas terlambat mengantisipasi pergerakan Pinamonti pada gol 1-1. Kelly tampil lebih meyakinkan, dengan performa yang terus meningkat dan hanya lengah dalam beberapa situasi. Cambiaso tampak cemas dalam duel dengan Berardi dan tidak menjalani malam yang baik, digantikan pada pertengahan babak kedua.

  • Saling menghormati antara Thuram dan Locatelli sangat jelas

    Di lini tengah, rasa percaya diri dan saling menghargai antara Thuram dan Locatelli terlihat jelas dan membuahkan hasil. Kali ini, penampilan pemain Italia itu kontras: cukup baik saat bertanding, namun gagal saat mengeksekusi penalti. Penampilan pemain Prancis itu kurang menonjol, hingga akhirnya digantikan oleh Koopmeiners. Kemudian, di tengah kekacauan akhir pertandingan, pemain Belanda itu ditarik ke belakang menggantikan Kelly karena Spalletti (yang tak henti-hentinya mencoba segala cara). Seperti halnya McKennie, kali ini ia tampil lebih tenang dan kurang agresif dari biasanya sebagai gelandang, lalu akhirnya menggantikan Cambiaso. Naik-turun di sepanjang lapangan, dengan kemurahan hati yang tulus.

  • VLAHOVIC DAN MILIK LEBIH BAIK DARI OPENDA DAN DAVID

    Di lini depan, Conceicao tampil bagus, Boga cukup memadai, dan Yildiz sangat mematikan di babak pertama; ia sempat mengambil bola untuk mengeksekusi penalti, namun kemudian Spalletti menugaskan Locatelli untuk melakukannya. Vlahovic-lah yang memicu penalti tersebut, setelah bola memantul ke lengan Idzes. Dalam serangan akhir, Milik juga masuk, setelah dua tahun hampir tidak bermain. Dan justru pemain Polandia itu memaksa Muric melakukan penyelamatan paling spektakuler, namun saat itu sudah terlambat. Namun, Vlahovic telah kembali. Dan dia akan berguna, sama seperti Milik. Keduanya lebih baik daripada David dan Openda, tetapi sekarang masalah Juventus asuhan Spalletti bukan hanya soal penyerang tengah. Yang utama adalah klasemen.

