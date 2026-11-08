90'+3' - Lagi-lagi Vicario, kali ini tampil sigap saat menepis tembakan kaki kiri Mastantuono yang baru saja masuk ke area penalti.

90'+2' - Vicario melakukan penyelamatan gemilang saat menepis tembakan kaki kiri Brescianini dari luar kotak penalti. Kiper Juventus itu menyelamatkan hasil pertandingan.

85' - Umpan silang Zhegrova dari sisi kiri disambut Ekhator dengan sundulan di tengah kotak penalti, tetapi bola melambung.

82' - Gol Fiorentina dianulir! Mantan pemain Juventus, Dragusin, menyundul bola di tengah kotak penalti dan menjebol gawang Vicario, tetapi ia mendorong Bremer dengan kedua tangannya sehingga bek itu tak bisa melakukan intervensi.

76' - Alajbegovic mencoba melepaskan tembakan keras dari sisi kanan, tetapi De Gea kali ini berhasil menghalau bola.

66' - JUVENTUS MENYAMAKAN KEDUDUKAN LEWAT BREMER, 2-2! Sepakan pojok Douglas Luiz dari sisi kiri membuat De Gea melakukan kesalahan fatal. Ia gagal menghalau bola dan kalah cepat dari sundulan pemain Brasil itu.

59' - Juventus nyaris menyamakan kedudukan! Umpan silang dari sisi kiri disambut Douglas Luiz dengan sundulan, tetapi bola melambung.

56' - Fiorentina kembali mengancam: Mastantuono bergerak ke tengah dan melepaskan tembakan kaki kiri, tetapi bola meleset.

54' - FIORENTINA KEMBALI UNGGUL, NJIE! Tembakan Jimenez dari sisi kiri ditepis Vicario ke tengah kotak penalti. Bola jatuh ke pemain yang pernah membela Torino itu. Njie mengungguli McKennie dan mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-1.

45'+1' - Umpan silang Goncalves dari sisi kiri disambut Pellegrino dengan sundulan yang melambung tipis.

43' - Kesalahan fatal Lucumi saat Juventus mencoba mengalirkan bola dari belakang membuat bola sampai ke Goncalves. Namun, ia gagal memanfaatkannya saat berdiri sendirian di tengah kotak penalti.

42' - Ndour melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola meleset tipis.

37' - Juventus terus menggempur: Kolo Muani kembali mengirim umpan silang dari sisi kanan untuk Woltemade. De Gea menepis tembakan satu sentuhan Woltemade dengan kakinya. Bola lalu sampai ke Koopmeiners, yang melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, tetapi meleset tipis.

32' - JUVENTUS SAMAKAN KEDUDUKAN, WOLTEMADE! Viery melakukan kesalahan fatal saat mencoba mencegat Kolo Muani. Pemain Prancis itu mengecoh dan melewati Viery dengan dribel di kotak penalti. Umpan silang dari sisi kanan disambut pemain Jerman itu dengan sepakan yang mengubah skor menjadi 1-1 sekaligus menjadi gol pertamanya di liga.

22' - Lagi-lagi Juventus, lagi-lagi Cabal. Kali ini, pemain Kolombia itu dibiarkan tak dijaga di tengah kotak penalti, tetapi ia gagal melepaskan tembakan tepat sasaran.

21' - Juventus kembali mengancam: umpan silang Kolo Muani dari sisi kanan disambut Cabal dengan tendangan voli, tetapi De Gea secara gemilang menepis bola dengan diving ke luar lapangan hingga menjadi sepak pojok.

10' - Juventus membalas lewat sepak pojok. McKennie mengungguli para bek dan menyundul bola, tetapi meleset tipis.

4' - FIORENTINA LANGSUNG UNGGUL, PELLEGRINO! Sepak pojok Pedro Goncalves dari sisi kiri disambut pemain Argentina itu dengan sundulan yang menjebol gawang Vicario dan membuat skor menjadi 1-0. Ia merayakannya seperti Batistuta.