CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Juventus, kembali menjalin kontak dengan Vlahovic terkait perpanjangan kontrak: apa yang masih kurang untuk penandatanganan

Telah terjadi kontak baru antara Juventus dan pihak Dusan Vlahovic untuk mencoba mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak striker asal Serbia tersebut

Langkah demi langkah, pertemuan demi pertemuan. Juventus terus mengupayakan dua negosiasi transfer internal yang sangat penting, yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak dua pemain yang sama pentingnya dengan kontroversialnya, dan yang saling terkait erat: Luciano Spalletti dan Dusan Vlahovic

Jika untuk pelatih asal Tuscany ini kita telah sampai pada titik di mana, pada dasarnya, hanya tinggal menunggu tanda tangan untuk perpanjangan kontrak yang telah lama dinantikan, untuk penyerang asal Serbia ini, meskipun ada optimisme umum, situasinya masih jauh dari kata pasti. 

    Hal pertama yang perlu dipertimbangkan dan ditekankan berkaitan erat dengan masa depan Luciano Spalletti. Penyerang tengah asal Serbia ini membuka peluang untuk memperpanjang kontraknya dengan Juventus yang akan berakhir pada 30 Juni, setelah berbicara dengan sang pelatih. Mantan pelatih timnas itu menegaskan bahwa Vlahovic akan memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya di sisa musim ini, tetapi juga dalam langkah-langkah klub di masa depan jika ia memutuskan untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Kepercayaan ini telah meyakinkan Vlahovic untuk mendengarkan tawaran dari Comolli dan Chiellini.

  • KONTAK BARU

    Menurut laporan Romeo Agresti, direktur Il Bianconero, setelah pertemuan pertama yang berlangsung pada awal bulan ini, dalam beberapa hari terakhir telah terjadi kontak langsung lainnya antara Vlahovic, tim pendampingnya, dan jajaran manajemen Juventus untuk memahami dengan jelas peluang tercapainya kesepakatan.

  • Tawaran Juventus

    Juventus selalu menegaskan kepada sang pemain bahwa jika kontraknya diperpanjang, gajinya tidak akan mendekati angka 12 juta euro yang ia terima saat ini. Bahkan, klub Bianconeri menegaskan bahwa batas gaji tertinggi telah ditetapkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Kenan Yildiz sebesar 6 juta euro ditambah 1 juta euro bonus, dan itulah angka maksimum yang dapat dibayarkan kepada pemain asal Serbia tersebut.

  • APA SAJA YANG MASIH PERLU DILAKUKAN UNTUK MENANDATANGANI?

    Berbeda dengan Spalletti, yang tinggal menunggu tanda tangan saja, negosiasi dengan Vlahovic masih jauh dari kesepakatan. 

    Dengan asumsi sang penyerang menerima pengurangan yang begitu besar pada gaji pokoknya, ia meminta agar hal itu diimbangi dengan komisi yang besar untuk rombongannya (termasuk ayahnya) dan bonus besar saat penandatanganan.

  • JUARA VITALE

    Pada dasarnya, jaraknya masih ada, tetapi dari pihak Juventus terus terpancar optimisme besar akan tercapainya kesepakatan yang positif. Tentu saja, untuk memenuhi semua tuntutan finansial tambahan, lolos ke Liga Champions musim depan harus menjadi hal yang krusial dan sudah pasti. Masih ada waktu dan ruang gerak, dan dengan demikian, Vlahovic pun turut memegang kendali atas nasibnya sendiri melalui hasil-hasil di lapangan.

