Juventus mulai merancang strategi untuk bursa transfer musim panas: kontak awal, target yang akan dijajaki, dan pendekatan untuk mengetahui apakah ada peluang untuk melakukan transfer. Di antara ide-ide tersebut adalah melakukan perubahan di lini serang: sudah lama dibicarakan tentang kemungkinan pergantian di lini depan, dengan pelepasan Jonathan David dan upaya baru untuk mendatangkan Kolo Muani yang sudah pernah mengenakan seragam Bianconeri pada paruh kedua musim lalu dan pada musim panas lalu Juve mencoba membawanya kembali ke Turin (PSG meminta klausul pembelian wajib, namun ia kemudian dipinjamkan ke Tottenham tanpa opsi pembelian pada hari terakhir bursa transfer).
Juventus kembali mengincar Kolo Muani: berapa harganya, gaji, masa berlaku kontrak, dan kemungkinan pertukaran dengan Jonathan David
PERMINTAAN PSG UNTUK KOLO MUANI
Di akhir musim, ia akan meninggalkan Spurs dan kembali ke Paris setelah masa pinjamannya berakhir; ia memiliki kontrak dengan klub Prancis tersebut hingga 2028: didatangkan pada 2023 seharga 75 juta euro ditambah 15 juta euro bonus dari Eintracht Frankfurt, ia akan membebani neraca keuangan PSG berikutnya sekitar 30 juta euro. Inilah angka yang dibutuhkan untuk mendatangkan Kolo Muani, sebuah investasi yang mungkin dilakukan Juventus. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memasukkan Jonathan David ke dalam kesepakatan tersebut: penyerang asal Kanada itu—yang belum bisa menemukan konsistensi di Italia—sangat disukai oleh pemain PSG asal Spanyol, Ocampos, yang pernah membawanya ke Lille setelah merekrutnya dari Gent di Belgia.
PERTUKARAN KOLO MUANI-DAVID, SIAPA YANG DIUNTUNGKAN
Direktur olahraga PSG sangat yakin dengan kualitas David, dan kemungkinan pertukaran dengan Kolo Muani akan menguntungkan kedua klub dari segi finansial: Juventus akan meraup keuntungan total dengan melepas pemain yang didatangkan secara gratis musim panas lalu, sementara PSG akan terhindar dari kerugian dengan melepas pemain yang sudah tidak masuk dalam rencana Luis Enrique. Gaji keduanya serupa karena keduanya menerima gaji sekitar 6/7 juta ditambah bonus, dan usia mereka juga kurang lebih sama: pemain asal Kanada itu lebih muda beberapa tahun, tetapi keduanya sedang mencari pembuktian diri dan konsistensi untuk bangkit kembali.