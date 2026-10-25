89' PELUANG - Umpan terobosan jauh mengarah ke Cabal, yang berhadapan satu lawan satu dengan Falcone. Namun, dalam posisi kehilangan keseimbangan, tembakannya melambung jauh di atas gawang.





85' - Boga beraksi sendiri dan melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan, tetapi bola melebar.





78' KESALAHAN BESAR! - Woltemade mengawali serangan, lalu mendapat kembali bola yang berbelok arah saat Boga menggiringnya. Dalam posisi satu lawan satu dengan Falcone, ia melepaskan tembakan terarah dengan kaki kanan, tetapi bola melambung jauh di atas gawang. Namun, permainan dihentikan karena pemain asal Jerman itu lebih dulu berada dalam posisi offside.





75' PELUANG - Danilo Veiga merangsek maju lewat pergerakan overlap dan mengirim umpan silang mendatar ke tengah kotak penalti. Esteban mendahului Lucumì untuk menyambutnya dengan tumit, tetapi tembakannya dengan mudah ditangkap Vicario





63' Lucumì kehilangan bola akibat kesalahan umpan. Kali ini, Maleh mendapat kesempatan untuk mengatur posisi dan menembak dari tepi kotak penalti, tetapi sepakan kaki kirinya tidak sempurna dan melebar.





57' - Lecce melancarkan serangan balik kilat setelah menghalau sepak pojok lawan. Tiago Gabriel mengirim umpan terobosan kepada N'Dri, yang langsung mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Setelah bola berbelok arah akibat sentuhan Kalulu, Tiago Gabriel menyambutnya dengan sundulan, tetapi bola melebar.





49' PELUANG - Umpan apik Geubbels diterima Maleh, yang mengontrol bola di tengah kotak penalti dan menembak dengan kaki kiri. Namun, Gatti melakukan intervensi penting dengan membelokkan bola menjadi sepak pojok. Dari situasi sepak pojok tersebut, sundulan Gaspar dengan mudah ditangkap Vicario.





46' - Lecce langsung mengancam. Bola sampai kepada Ngom di tepi kotak penalti, tetapi tembakan kaki kanannya yang tidak sempurna mengarah tepat ke Vicario dan berhasil ditangkap.





41' GOL - Woltemade mengontrol bola dengan baik, melepaskan diri dari tekanan, lalu memulai serangan Juventus. Kolo Muani mengalirkan bola ke sisi lapangan untuk Gatti, yang langsung menyodorkannya ke Douglas Luiz di tepi kotak penalti. Tembakan pertama kaki kanannya diarahkan menyilang dan, dengan bantuan tiang jauh, menaklukkan Falcone yang reaksinya kurang sempurna.





36' PELUANG - Douglas Luiz mencoba mengirim umpan terobosan jauh kepada Kolo Muani, yang lolos dari Tiago Gabriel, mengontrol bola dengan dada, berbalik, lalu menembak menyilang dari posisi agak melebar. Namun, tembakan kaki kanannya tidak sempurna dan gagal mengarah ke gawang.





29' GOL - Lewat skema tendangan bebas, Douglas Luiz mengirim bola dengan lintasan yang mengejutkan lini pertahanan Lecce. McKennie, yang luput dari pengawalan Veiga, bergerak dari posisi onside dan menyambar bola sambil menjatuhkan badan. Meski sentuhannya tidak sempurna, bola cukup berubah arah untuk melewati Falcone.





25' - Lecce memulai serangan balik dengan baik, mengalirkan bola dari kanan ke kiri hingga mencapai Fatah di dekat sudut kotak penalti. Pemain asal Swedia itu bergerak ke dalam untuk menggunakan kaki kanannya, melewati Kalulu, lalu melepaskan tembakan melengkung. Namun, bola melambung terlalu tinggi di atas gawang Vicario.





5' - Woltemade mengirim umpan terobosan kepada Kolo Muani, yang mencapai garis akhir dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti untuk penyerang asal Jerman itu. Namun, Woltemade salah menyentuh bola dan gagal melepaskan tembakan.





1' PELUANG - Vicario mengambil risiko besar dengan terlalu lama menunda sapuan menggunakan kaki. Saat ia akhirnya menyapu bola, N'Dri menerjang sambil menjatuhkan badan dan berhasil memotongnya. Beruntung bagi kiper Juventus itu, bola hanya keluar melewati garis gawang.





0' Sepak mula di Via del Mare pukul 18.00





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