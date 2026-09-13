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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, kekalahan yang merupakan buah dari kebingungan, kesombongan, dan pilihan salah Spalletti. Adzic mencetak gol... dan David juga mencetak gol!

Juventus
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Opinion

Analisis kekalahan Juventus di markas Sassuolo

Kekalahan Juventus di markas Sassuolo terasa lebih berat karena cara kekalahan itu terjadi ketimbang tiga poin yang hilang bagi Si Nyonya Tua di kandang Sassuolo. Kekalahan di Mapei Stadium itu, selain menjadi kekalahan sang guru Spalletti dari muridnya Aquilani, juga merupakan kekalahan yang ditentukan oleh kebingungan besar yang malam ini terlihat di kubu Juventus, di lapangan maupun di bangku cadangan.


Perlu dikatakan bahwa susunan pemain awal Juventus nyaris tak terhindarkan, terutama di lini tengah, mengingat banyaknya absensi akibat cedera, namun pergantian pemain dan pengelolaan akhir pertandingan oleh Spalletti serta sejumlah pemain justru menimbulkan beberapa tanda tanya.


Masuknya Zhegrova tentu merupakan keputusan yang tepat, mengingat dua gol yang dicetak pemain Kosovo itu, tetapi tetap ada keraguan soal keluarnya secara bersamaan (untuk memberi tempat kepada Zhegrova dan Woltemade) Conceicao dan Nico Gonzalez. Yang seharusnya keluar, mungkin, adalah Kolo Muani, yang lagi-lagi tampil seperti bayangan di laga malam ini. Namun Spalletti tetap mempertahankannya, dan setelah pertandingan ia menjelaskan bahwa dirinya berniat terus memberi kepercayaan kepada penyerang Prancis itu.


  • Lalu ada pengelolaan akhir pertandingan. Pada pekan keempat liga, setelah dua kali menyamakan kedudukan, yang kedua bahkan setelah menit ke-90, logikanya Juventus seharusnya lebih bijak membawa pulang hasil imbang.Namun justru Spalletti, seperti yang ia nyatakan setelah pertandingan, mendorong tim untuk mencari gol 3-2, meski ia mengatakan para pemain menafsirkannya terlalu harfiah... Selalu bermain untuk menang adalah konsep yang benar secara absolut, tetapi keliru dalam momen yang terjadi saat itu. Ruang terbuka yang diberikan kepada Sassuolo pada menit ke-94, dalam laga tandang, bukan cerminan tim besar, bahkan bukan cerminan sebuah 'tim', dan itu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Spalletti mengelola materi teknis yang tersedia. Tak kalah besar adalah kesalahan mereka yang berada di lapangan, terutama dari para pemain yang lebih berpengalaman, dengan 'kapten' Bremer di barisan terdepan.


    Malam Juventus ditutup dengan cara yang paradoks: saat para penyerang (Kolo Muani dan Woltemade) tidak mencetak gol, mantan pemainnya Adzic (dipinjamkan ke Sassuolo) justru menghukum Juventus. Dan pemain-pemain lain yang telah meninggalkan Juve juga sedang mencetak gol dan tampil baik: Vlahovic, Openda, Licina dan, mulai malam ini, bahkan David, yang mencetak gol untuk pertama kalinya dengan seragam Atletico Madrid.



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