Kekalahan Juventus di markas Sassuolo terasa lebih berat karena cara kekalahan itu terjadi ketimbang tiga poin yang hilang bagi Si Nyonya Tua di kandang Sassuolo. Kekalahan di Mapei Stadium itu, selain menjadi kekalahan sang guru Spalletti dari muridnya Aquilani, juga merupakan kekalahan yang ditentukan oleh kebingungan besar yang malam ini terlihat di kubu Juventus, di lapangan maupun di bangku cadangan.





Perlu dikatakan bahwa susunan pemain awal Juventus nyaris tak terhindarkan, terutama di lini tengah, mengingat banyaknya absensi akibat cedera, namun pergantian pemain dan pengelolaan akhir pertandingan oleh Spalletti serta sejumlah pemain justru menimbulkan beberapa tanda tanya.





Masuknya Zhegrova tentu merupakan keputusan yang tepat, mengingat dua gol yang dicetak pemain Kosovo itu, tetapi tetap ada keraguan soal keluarnya secara bersamaan (untuk memberi tempat kepada Zhegrova dan Woltemade) Conceicao dan Nico Gonzalez. Yang seharusnya keluar, mungkin, adalah Kolo Muani, yang lagi-lagi tampil seperti bayangan di laga malam ini. Namun Spalletti tetap mempertahankannya, dan setelah pertandingan ia menjelaskan bahwa dirinya berniat terus memberi kepercayaan kepada penyerang Prancis itu.



