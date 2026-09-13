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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, kekalahan yang merupakan buah dari kebingungan, kesombongan, dan keputusan salah dari Spalletti. Adzic mencetak gol... dan David juga mencetak gol!

Juventus
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Opinion

Analisis kekalahan Juventus di markas Sassuolo

Kekalahan Juventus di markas Sassuolo terasa lebih berat karena cara terjadinya daripada tiga poin yang hilang bagi Si Nyonya Tua. Kekalahan di Mapei Stadium itu, selain menjadi kekalahan sang guru Spalletti melawan muridnya, Aquilani, juga merupakan kekalahan yang ditentukan oleh kebingungan besar yang malam ini terlihat di kubu Juve, di lapangan maupun di bangku cadangan.


Perlu dikatakan bahwa susunan pemain awal Juventus nyaris menjadi pilihan yang terpaksa, terutama di lini tengah, mengingat banyaknya absensi akibat cedera, namun pergantian pemain dan pengelolaan akhir pertandingan, dari Spalletti maupun sejumlah pemain, menimbulkan beberapa tanda tanya.


Masuknya Zhegrova tentu merupakan keputusan yang tepat, mengingat dwigol yang dicetak pemain Kosovo itu, tetapi tetap ada beberapa keraguan soal ditariknya Conceicao dan Nico Gonzalez secara bersamaan (untuk Zhegrova dan Woltemade). Yang seharusnya keluar, kemungkinan besar, adalah Kolo Muani, yang lagi-lagi tampil bak hantu malam ini. Namun, Spalletti tetap bersikeras, dan seusai pertandingan ia menjelaskan bahwa dirinya berniat terus memberikan kepercayaan kepada pemain Prancis itu.


  • Lalu ada pula pengelolaan akhir pertandingan. Pada pekan keempat liga, setelah dua kali menyamakan kedudukan, yang kedua bahkan setelah menit ke-90, logikanya akan mengatakan bahwa lebih bijak membawa pulang hasil imbang.Namun justru Spalletti, seperti yang ia nyatakan setelah pertandingan, mendorong tim untuk mencari gol 3-2, meski, katanya, para pemain menafsirkan instruksi itu terlalu harfiah... Selalu bermain untuk menang adalah konsep yang benar secara mutlak, tetapi keliru dalam momen yang sedang terjadi. Ruang terbuka yang diberikan kepada Sassuolo pada menit ke-94, saat tandang, bukanlah cerminan tim besar, bahkan bukan pula sebuah 'tim', dan itu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Spalletti mengelola materi teknis yang dimilikinya. Tak kalah besar adalah kesalahan mereka yang berada di lapangan, terutama dari para pemain yang lebih berpengalaman, dengan kapten Bremer di barisan terdepan.


    Malam Juventus berakhir dengan cara yang paradoksal: ketika para penyerang (Kolo Muani dan Woltemade) tidak mencetak gol, mantan pemain Adzic (dipinjamkan ke Sassuolo) malah menghukum Juventus. Dan pemain-pemain lain yang telah meninggalkan Juve juga sedang mencetak gol dan tampil bagus: Vlahovic, Openda, Licina dan, mulai malam ini, bahkan David, yang mencetak gol untuk pertama kalinya dengan seragam Atletico Madrid.



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