Dalam laga malam ini di markas Celta Vigo, pada pertandingan kedua fase liga Europa League, kemungkinan besar Nick Woltemade juga akan mendapat tempat di susunan pemain inti Juventus. Bagi pemain Jerman kelahiran 2002 itu, ini akan menjadi penampilan keduanya sebagai starter setelah laga melawan NEC, juga di Europa League, ketika ia mencetak gol lewat penalti yang sejauh ini menjadi satu-satunya golnya untuk Juventus. Sementara itu, di liga, mantan pemain Newcastle tersebut hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam empat pertandingan: 14 menit melawan Milan, 30 menit melawan Sassuolo, 4 menit melawan Atalanta, dan 30 menit lagi melawan Cagliari.





Kemarin, Spalletti berbicara tentang Woltemade sebagai berikut: "Dia akan dimainkan melawan Celta Vigo. Itu langkah yang tepat karena kami juga perlu mengistirahatkan tim. Kami tidak hanya menjalani tiga pertandingan pekan ini, tetapi juga menghadapi periode seperti ini. Jika kami tidak melakukan perubahan, bagaimana kami bisa bertahan sampai akhir? Nick bisa bermain sebagai penyerang tengah yang terlibat dalam membangun serangan, bisa datang dari belakang, serta mengisi area antara lini tengah dan lini depan, bahkan terkadang lini tengah."







