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CM grafica Woltemade Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, kasus Woltemade: Spalletti melihatnya bisa bermain di mana saja, tetapi pada usia 24 tahun ia belum punya posisi pasti

Juventus
N. Woltemade
Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Europa League

Di Liga Europa, pemain asal Jerman itu berkesempatan menjadi starter melawan Celta Vigo.

Dalam laga malam ini di markas Celta Vigo, pada pertandingan kedua fase liga Europa League, kemungkinan besar Nick Woltemade juga akan mendapat tempat di susunan pemain inti Juventus. Bagi pemain Jerman kelahiran 2002 itu, ini akan menjadi penampilan keduanya sebagai starter setelah laga melawan NEC, juga di Europa League, ketika ia mencetak gol lewat penalti yang sejauh ini menjadi satu-satunya golnya untuk Juventus. Sementara itu, di liga, mantan pemain Newcastle tersebut hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam empat pertandingan: 14 menit melawan Milan, 30 menit melawan Sassuolo, 4 menit melawan Atalanta, dan 30 menit lagi melawan Cagliari.


Kemarin, Spalletti berbicara tentang Woltemade sebagai berikut: "Dia akan dimainkan melawan Celta Vigo. Itu langkah yang tepat karena kami juga perlu mengistirahatkan tim. Kami tidak hanya menjalani tiga pertandingan pekan ini, tetapi juga menghadapi periode seperti ini. Jika kami tidak melakukan perubahan, bagaimana kami bisa bertahan sampai akhir? Nick bisa bermain sebagai penyerang tengah yang terlibat dalam membangun serangan, bisa datang dari belakang, serta mengisi area antara lini tengah dan lini depan, bahkan terkadang lini tengah."



  • Mencari jati diri

    Karakteristik yang dijelaskan Spalletti bisa digunakan untuk menggambarkan pemain serbabisa (mulai dari Johan Cruyff hingga pemain-pemain lain), atau untuk menggambarkan pesepakbola yang, pada usia 24 tahun, masih harus menemukan identitas teknis dan taktisnya yang sesungguhnya serta mencapai kematangan. Dan itulah yang terjadi pada Woltemade. Musim ini, ketika ia dipinjamkan ke Juventus selama satu tahun tanpa kewajiban ataupun opsi pembelian permanen, Woltemade harus mempercepat prosesnya agar segera menemukan peran yang tepat dalam tim Spalletti. Tentu saja, sang pelatih juga harus cermat dan jeli menemukan cara serta ruang yang tepat untuk memasukkan pemain bernomor punggung 27 itu ke dalam skemanya. Itu tidak mudah, baik karena karakteristik pemain asal Jerman tersebut maupun karena ada pemain lain dengan karakteristik 'lintas peran', terutama Randal Kolo Muani.

  • Kegarangan? Bukan, yang kurang adalah kejernihan berpikir.

    Dalam konferensi pers kemarin, Spalletti menyinggung daya sengat dan keganasan yang harus dimiliki seluruh tim, termasuk Woltemade: "Kami tidak cukup ganas ketika pertandingan memberi kami peluang yang bisa mengubah segalanya. Saat momen itu tiba, kami tidak boleh ragu. Kami harus menuntut penyelesaian saat itu juga. Pada momen-momen seperti itulah banyak hasil pertandingan ditentukan. Kami tidak cukup punya daya sengat". Memang benar, karakter dan kepribadian itu penting, tetapi menurut kami Juventus tidak kekurangan keduanya, termasuk pelatihnya. Bahkan, terkadang Juventus justru tampak terlalu berapi-api. Yang sering tidak terlihat justru pemahaman yang jelas dan jernih tentang cara menempatkan diri serta apa yang harus dilakukan di lapangan. Woltemade adalah salah satu contohnya. Hari ini, pemain asal Jerman itu punya 90 menit untuk membantah para pengkritiknya dan mulai memikirkan seperti apa masa depannya. Masa depan yang, setelah baru lima penampilan, tampaknya sudah jauh dari Juventus.

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