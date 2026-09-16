"Kolo Muani? Saya mengenal Randal dengan baik dan saya tahu dia adalah sosok yang terus bekerja keras, dia tahu bahwa dia belum berhasil mencetak gol, tetapi saya yang pertama tahu bahwa ketika dia mulai mencetak gol, dia akan sangat membantu kami, saya tidak ragu dia akan menjalani musim yang hebat".





"Secara pribadi saya punya target yang untuk saat ini saya simpan sendiri, mungkin akan saya sampaikan nanti seiring berjalannya musim, tetapi saya tahu bahwa saya masih jauh dari batas kemampuan saya dan karena itu saya ingin terus berkembang".





"Menurut saya, salah jika berpikir satu kompetisi lebih mudah daripada yang lain untuk meraih kesuksesan: Liga Europa adalah kompetisi yang berbeda dan kami akan menghadapi tim-tim kuat, itulah jalan kami dan kami harus menjalaninya sepenuhnya. Zhegrova atau Conceiçao? Mereka punya kualitas yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama menyerang dengan sangat baik, saya yang harus menyesuaikan diri dengan cara bergerak mereka untuk membantu mereka dalam aksi-aksi menyerang. Bagi saya tidak banyak perbedaan antara keduanya".





"Sudah cukup lama saya bermain bersama Koop, dia adalah sosok yang bisa diajak bicara dan bercanda, sangat tenang. Dia bekerja keras di lapangan, dengan kualitas fisik dan teknis serta kaki kiri yang bisa mengirim umpan-umpan bagus. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kami".







