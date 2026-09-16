Pierre Kalulu, bek Juventus, berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan NEC Nijmegen, yang berlaku untuk matchday pertama fase liga Liga Europa, dan dijadwalkan besok pukul 21.00 di Allianz Stadium.
"Kekalahan melawan Sassuolo? Bagi kami, satu-satunya pertandingan yang penting adalah yang berikutnya - jelas bek asal Prancis itu, seperti dikutip Gazzetta.it -, karena hanya pada masa depan kami bisa memberi pengaruh. Kami sudah meninjau kembali pertandingan itu dan kami sadar harus belajar dari kesalahan kami. Kami tahu NEC banyak menyerang, jadi kami harus berhati-hati".
"Saya mengenal Randal dengan baik dan saya tahu dia adalah sosok yang sedang bekerja keras, dia tahu bahwa dia belum berhasil mencetak gol, tetapi saya adalah orang pertama yang tahu bahwa ketika dia mulai mencetak gol, dia akan sangat membantu kami. Saya tidak ragu dia akan menjalani musim yang hebat".