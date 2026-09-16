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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Kalulu: "Kolo Muani akan menjalani musim yang hebat. Conceicao atau Zhegrova? Buat saya, itu tidak terlalu banyak mengubah apa pun"

Juventus vs NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen
Europa League

Bek asal Prancis itu berbicara pada malam jelang debut di Liga Europa

Pierre Kalulu, bek Juventus, berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan NEC Nijmegen, yang berlaku untuk matchday pertama fase liga Liga Europa, dan dijadwalkan besok pukul 21.00 di Allianz Stadium.


"Kekalahan melawan Sassuolo? Bagi kami, satu-satunya pertandingan yang penting adalah yang berikutnya - jelas bek asal Prancis itu, seperti dikutip Gazzetta.it -, karena hanya pada masa depan kami bisa memberi pengaruh. Kami sudah meninjau kembali pertandingan itu dan kami sadar harus belajar dari kesalahan kami. Kami tahu NEC banyak menyerang, jadi kami harus berhati-hati".


"Saya mengenal Randal dengan baik dan saya tahu dia adalah sosok yang sedang bekerja keras, dia tahu bahwa dia belum berhasil mencetak gol, tetapi saya adalah orang pertama yang tahu bahwa ketika dia mulai mencetak gol, dia akan sangat membantu kami. Saya tidak ragu dia akan menjalani musim yang hebat".


  • "Kolo Muani? Saya mengenal Randal dengan baik dan saya tahu dia adalah sosok yang terus bekerja keras, dia tahu bahwa dia belum berhasil mencetak gol, tetapi saya yang pertama tahu bahwa ketika dia mulai mencetak gol, dia akan sangat membantu kami, saya tidak ragu dia akan menjalani musim yang hebat".


    "Secara pribadi saya punya target yang untuk saat ini saya simpan sendiri, mungkin akan saya sampaikan nanti seiring berjalannya musim, tetapi saya tahu bahwa saya masih jauh dari batas kemampuan saya dan karena itu saya ingin terus berkembang".


    "Menurut saya, salah jika berpikir satu kompetisi lebih mudah daripada yang lain untuk meraih kesuksesan: Liga Europa adalah kompetisi yang berbeda dan kami akan menghadapi tim-tim kuat, itulah jalan kami dan kami harus menjalaninya sepenuhnya. Zhegrova atau Conceiçao? Mereka punya kualitas yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama menyerang dengan sangat baik, saya yang harus menyesuaikan diri dengan cara bergerak mereka untuk membantu mereka dalam aksi-aksi menyerang. Bagi saya tidak banyak perbedaan antara keduanya".


    "Sudah cukup lama saya bermain bersama Koop, dia adalah sosok yang bisa diajak bicara dan bercanda, sangat tenang. Dia bekerja keras di lapangan, dengan kualitas fisik dan teknis serta kaki kiri yang bisa mengirim umpan-umpan bagus. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kami".



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