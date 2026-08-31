Jonathan David pindah dari Juventus ke Atlético Madrid: menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan verbal telah tercapai antara Juventus dan Colchoneros. Formulanya adalah pinjaman awal dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 25 juta euro untuk penyerang Kanada tersebut, yang bersiap bergabung dengan Atletico. Klub Spanyol itu akan menanggung lebih dari 50% gajinya.





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Juventus dan Atletico Madrid terus menjalin kontak untuk Jonathan David, penyerang Kanada kelahiran 2000 yang akan meninggalkan Continassa setelah musim yang mengecewakan dan awal 2026-27 yang mirip dengan musim sebelumnya (dalam laga Sabtu melawan Parma, David mendapat siulan keras saat ia digantikan oleh Nico Gonzalez).





Setelah tawaran resmi diajukan oleh Colchoneros pada hari Minggu, untuk operasi pinjaman dengan opsi pembelian, kontak antara manajemen Juventus, dengan CEO Giovanni Carnevali dan direktur olahraga Frederic Massara, juga berlanjut hari ini, dengan hasil positif.





Pemain Kanada kelahiran 2000 itu, yang memiliki gaji besar sebesar 6 juta euro bersih per musim hingga 30 Juni 2030 mendatang, sebelumnya sudah membuka diri untuk transfer ke tim asuhan Cholo Simeone, dan sedang menunggu agar kedua pihak menemukan kesepakatan yang bisa merapikan situasi serta memuaskan semua pihak yang terlibat. Menurut Marca, David semakin dekat ke Atletico Madrid.



