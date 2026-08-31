Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Jonathan David ke Atletico Madrid sudah beres: detailnya

Juventus
Transfers
J. David
Atletico Madrid

Juventus sedang mengupayakan penjualan pemain Kanada itu: untuk pemain masuk, negosiasi untuk Zirkzee atau Woltemade

Jonathan David pindah dari Juventus ke Atlético Madrid: menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan verbal telah tercapai antara Juventus dan Colchoneros. Formulanya adalah pinjaman awal dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 25 juta euro untuk penyerang Kanada tersebut, yang bersiap bergabung dengan Atletico. Klub Spanyol itu akan menanggung lebih dari 50% gajinya.


NEGOSIASI RAMPUNG PAGI INI

Juventus dan Atletico Madrid terus menjalin kontak untuk Jonathan David, penyerang Kanada kelahiran 2000 yang akan meninggalkan Continassa setelah musim yang mengecewakan dan awal 2026-27 yang mirip dengan musim sebelumnya (dalam laga Sabtu melawan Parma, David mendapat siulan keras saat ia digantikan oleh Nico Gonzalez).


Setelah tawaran resmi diajukan oleh Colchoneros pada hari Minggu, untuk operasi pinjaman dengan opsi pembelian, kontak antara manajemen Juventus, dengan CEO Giovanni Carnevali dan direktur olahraga Frederic Massara, juga berlanjut hari ini, dengan hasil positif.


Pemain Kanada kelahiran 2000 itu, yang memiliki gaji besar sebesar 6 juta euro bersih per musim hingga 30 Juni 2030 mendatang, sebelumnya sudah membuka diri untuk transfer ke tim asuhan Cholo Simeone, dan sedang menunggu agar kedua pihak menemukan kesepakatan yang bisa merapikan situasi serta memuaskan semua pihak yang terlibat. Menurut Marca, David semakin dekat ke Atletico Madrid.


  • Woltemade masuk

    Sejalan dengan itu, kontak untuk mendatangkan seorang penyerang tengah baru ke Juventus terus berlanjut. Di antara sejumlah hipotesis, ada juga opsi yang mengarah kepada Alexander Sorloth, tetapi Atletico tampaknya tidak membuka kemungkinan untuk opsi ini. Nyonya Tua dalam beberapa jam terakhir karena itu sedang bernegosiasi untuk dua pemain lain: target nomor satu adalah pemain Belanda kelahiran 2001 Joshua Zirkzee dari Manchester United, eks Bologna. Jalur lainnya adalah yang mengarah kepada Nick Woltemade, pemain Jerman kelahiran 2002 yang Newcastle buka untuk skema peminjaman: dalam beberapa menit terakhir, Juventus tampaknya telah bergerak dengan tegas untuk Woltemade, yang kini menjadi favorit nomor satu untuk datang ke Continassa.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milan crest
AC Milan
MIL