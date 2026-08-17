Laga uji coba internal antara Juventus dan Juventus Next Gen (dulu dimainkan di Villar Perosa dan kini di Allianz Stadium) hanya berlangsung satu babak, dengan invasi lapangan yang seperti biasa terjadi sesaat sebelum peluit awal babak kedua dibunyikan.

Dalam suasana penuh perayaan, John Elkann, pewaris keluarga Agnelli, CEO Exor, dan pemilik klub Juventus, berbicara kepada mikrofon Sky Sport. Sang patron memberikan isyarat penting soal masa depan karena, meski berada dalam suasana pembangunan kembali, tujuan utama Juventus harus tetap menang!