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cm grafica john elkann juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus, John Elkann: "Pembangunan kembali harus dimulai dari Italia, dan dari identitas kami, tetapi targetnya tetap menang! Hubungan saya dengan Spalletti sangat baik, inilah alasan saya memilih Carnevali"

Juventus
L. Spalletti

CEO Exor dan pemilik Juventus itu menjelaskan proyek di sekitar klub.

Laga uji coba internal antara Juventus dan Juventus Next Gen (dulu dimainkan di Villar Perosa dan kini di Allianz Stadium) hanya berlangsung satu babak, dengan invasi lapangan yang seperti biasa terjadi sesaat sebelum peluit awal babak kedua dibunyikan.

Dalam suasana penuh perayaan, John Elkann, pewaris keluarga Agnelli, CEO Exor, dan pemilik klub Juventus, berbicara kepada mikrofon Sky Sport. Sang patron memberikan isyarat penting soal masa depan karena, meski berada dalam suasana pembangunan kembali, tujuan utama Juventus harus tetap menang!

  • Hubungan yang hebat dengan Spalletti

    "Hubungan saya dengan Spalletti sangat kuat dan pengalaman bisa menyaksikan pertandingan di sampingnya di bangku cadangan benar-benar tidak bisa saya tolak. Saya sangat menyukainya, juga karena saya bisa mendengar langsung pemikirannya sepanjang laga, selain fakta bahwa dari bangku cadangan ada sudut pandang terhadap permainan yang benar-benar khusus".

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  • Pilihan Carnevali

    "Giovanni adalah profesional hebat yang sangat memahami sepak bola Italia, saat ini Juventus sedang melanjutkan penguatan yang harus dimulai dari Italia dan menghormati identitas klub, identitas yang sangat selaras dengan kemampuan Giovanni Carnevali dan dengan ambisinya, yang sama dengan ambisi klub, yakni mengejar kemenangan"

  • Kembali meraih kemenangan

    "Kami harus mulai meraih kemenangan, karena dengan menang hasil yang semakin penting akan datang, baik di Italia maupun di Eropa. Musim ini akan penting untuk menjalani semua komitmen yang kami miliki, dengan mengingat bahwa sepak bola berjalan dalam siklus dan kami saat ini sedang dalam fase pembangunan kembali, tetapi kami juga menyadari bahwa semua orang di Juventus bertekad untuk melanjutkannya dengan tujuan membawa klub ini kembali ke puncak."

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