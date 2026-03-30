Juventus, jawaban Vlahovic yang sedih kepada seorang anak: “Apakah aku kuat? Dulu sih…”

Dalam sebuah pertemuan dengan para penggemar, seorang anak kecil mengajukan pertanyaan sederhana kepada idola kesayangannya, seorang penyerang Juventus, tim favoritnya. “Seberapa hebat kamu?”, tanyanya. “Eh, dulu…”, jawabnya sambil tersenyum.





Jawaban Vlahovic mengejutkan banyak orang yang menonton video tersebut dan langsung menjadi viral di kalangan mereka yang menganggapnya lucu, terutama karena itu merupakan jawaban atas pertanyaan seorang anak kecil, serta mereka yang melihatnya sebagai semacam pengakuan, hampir mendekati kesedihan, dari sang pemain. Lagipula, momen terbaik dalam karier pemain Serbia ini, sejauh ini, adalah saat ia bersinar di Fiorentina hingga layak mendapat panggilan dari Juventus yang membelinya dengan harga jutaan euro pada Januari 2022. Di Juventus, meski tetap sering mencetak gol, sang pemain Serbia sedikit terhambat oleh cedera dan beberapa masa sulit. Selain itu, hasil tim tidak sesuai harapan, sehingga sejak saat itu Dusan hanya berhasil meraih satu gelar Coppa Italia.





Masadepan Vlahovic pun, hingga saat ini, masih menjadi tanda tanya. Dengan kontraknya di Juventus yang akan habis dan diminati oleh banyak klub, seperti Milan, pemain asal Serbia ini tampaknya berniat memperbarui kontraknya dengan Bianconeri dengan gaji yang lebih rendah, namun kontrak tersebut diperkirakan akan mengikatnya dengan klub ini selama 2 tahun ke depan.