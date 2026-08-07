Sementara itu, tentang Alajbegovic, hari ini Sergej Barbarez, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, angkat bicara, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Kerim atas langkah penting ini dalam kariernya. Menjadi bagian dari klub seperti Juventus adalah pencapaian besar dan pengakuan yang layak atas komitmen serta dedikasi yang telah ia tunjukkan".





Barbarez melanjutkan: "Dia adalah salah satu talenta muda terbaik dari negara kami. Dia memiliki teknik luar biasa, kepercayaan diri besar saat menguasai bola, dan memiliki mentalitas yang tepat untuk menjadi seorang juara. Hal yang paling membuat saya terkesan adalah keinginannya untuk belajar dan berkembang setiap hari. Kepindahan ke Juventus juga membawa tanggung jawab besar. Kerim masih sangat muda, jadi hal terpenting adalah bersabar. Konsistensi dalam bekerja akan membantunya berkembang secara bertahap hingga menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Spalletti. Jika dia tetap rendah hati dan fokus, seperti yang ia tahu bagaimana melakukannya, saya yakin dia akan berhasil bahkan di klub top Eropa seperti Juventus".





Terakhir, soal posisi favorit Alajbegovic, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina tidak memberi jawaban tegas: "Gelandang serang atau pemain sayap, di mana dia tampil lebih baik? Dia sangat piawai memanfaatkan ruang, dia tidak akan mengalami masalah. Sebagai pelatih Bosnia, saya bangga padanya. Saya tak sabar melihatnya menguji diri di salah satu liga terpenting di dunia".