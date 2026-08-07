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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus-Inter, Alajbegovic dimainkan: "Dia akan menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Spalletti". Posisi di lapangan dan perkiraan susunan pemain Juventus

Juventus
Serie A
K. Alajbegovic

Dalam Derby d'Italia persahabatan besok di Perth, akan ada kesempatan untuk debut bersama Juventus bagi talenta muda Bosnia itu

Debut Kerim Alajbegovic, kemungkinan sejak menit pertama, atau setidaknya saat laga berjalan, akan menjadi salah satu alasan utama yang menarik perhatian dalam Derby d'Italia yang besok digelar dalam laga persahabatan di Perth, mempertemukan Juventus dan Inter untuk pertama kalinya pada musim 2026-27.


Pemain Bosnia kelahiran 2007 itu, yang dibeli Juventus secara permanen seharga 30 juta, plus 2 juta biaya tambahan dan maksimal 5 juta bonus, bisa saja dimainkan Luciano Spalletti dalam susunan starter, di tiga pemain di belakang penyerang utama, atau masuk saat pertandingan berjalan.

  • Juventus, perkiraan susunan pemain melawan Inter

    Dalam formasi 4-2-3-1 yang biasa dipakai, Spalletti akan melakukan beberapa perubahan dibanding susunan awal saat menang atas Chelsea. Menurut Sky, posisi penjaga gawang masih mengarah kepada Di Gregorio, sementara di lini belakang Kalulu dan Cambiaso diperkirakan menjadi dua bek sayap. Hal baru di pusat pertahanan bisa diwakili oleh Koopmeiners, berduet dengan Bremer. Di lini tengah, Douglas Luiz diperkirakan tetap mendampingi Locatelli. Sementara di belakang penyerang, Alajbegovic bisa ditemani McKennie dan Conceicao, dengan David lebih difavoritkan daripada Kolo Muani untuk peran penyerang tengah.


    Berikut, secara singkat, perkiraan susunan pemain Juventus untuk laga besok melawan Inter:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; McKennie, Alajbegovic, Conceicao; David. Pelatih: Luciano Spalletti.


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  • "Alajbegovic Akan Menjadi Sosok yang Tak Tergantikan bagi Spalletti"

    Sementara itu, tentang Alajbegovic, hari ini Sergej Barbarez, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, angkat bicara, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Kerim atas langkah penting ini dalam kariernya. Menjadi bagian dari klub seperti Juventus adalah pencapaian besar dan pengakuan yang layak atas komitmen serta dedikasi yang telah ia tunjukkan".


    Barbarez melanjutkan: "Dia adalah salah satu talenta muda terbaik dari negara kami. Dia memiliki teknik luar biasa, kepercayaan diri besar saat menguasai bola, dan memiliki mentalitas yang tepat untuk menjadi seorang juara. Hal yang paling membuat saya terkesan adalah keinginannya untuk belajar dan berkembang setiap hari. Kepindahan ke Juventus juga membawa tanggung jawab besar. Kerim masih sangat muda, jadi hal terpenting adalah bersabar. Konsistensi dalam bekerja akan membantunya berkembang secara bertahap hingga menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Spalletti. Jika dia tetap rendah hati dan fokus, seperti yang ia tahu bagaimana melakukannya, saya yakin dia akan berhasil bahkan di klub top Eropa seperti Juventus".


    Terakhir, soal posisi favorit Alajbegovic, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina tidak memberi jawaban tegas: "Gelandang serang atau pemain sayap, di mana dia tampil lebih baik? Dia sangat piawai memanfaatkan ruang, dia tidak akan mengalami masalah. Sebagai pelatih Bosnia, saya bangga padanya. Saya tak sabar melihatnya menguji diri di salah satu liga terpenting di dunia".

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