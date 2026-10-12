Marseille bersiap menghadapi bursa transfer musim dingin yang sibuk karena klub tersebut sangat membutuhkan dana. Klub Prancis itu harus menjual pemain untuk menghindari ancaman sanksi finansial dari UEFA dan DNCG.

Hojbjerg menjadi salah satu kandidat utama untuk hengkang, menurut Foot01. Gelandang asal Denmark itu sempat dikaitkan dengan kepindahan beberapa bulan lalu, tetapi akhirnya memilih bertahan di Prancis.

Namun, situasinya di klub telah berubah. Mantan pemain Tottenham itu kini didorong untuk hengkang karena petinggi klub ingin memangkas beban gaji secara drastis.