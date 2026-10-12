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Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Juventus incar Pierre-Emile Hojbjerg saat krisis finansial memaksa Marseille menjual gelandang bintangnya

Transfers
Juventus
P. Hoejbjerg
Marseille
Ligue 1
Serie A

Marseille dikabarkan bersiap melepas Pierre-Emile Hojbjerg pada bursa transfer musim dingin mendatang demi menghindari sanksi keuangan yang ketat. Juventus menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan kapten timnas Denmark itu, dengan klub Italia tersebut ingin menambah opsi di lini tengah pada pertengahan musim.

  • Marseille terancam obral pemain pada musim dingin

    Marseille bersiap menghadapi bursa transfer musim dingin yang sibuk karena klub tersebut sangat membutuhkan dana. Klub Prancis itu harus menjual pemain untuk menghindari ancaman sanksi finansial dari UEFA dan DNCG.

    Hojbjerg menjadi salah satu kandidat utama untuk hengkang, menurut Foot01. Gelandang asal Denmark itu sempat dikaitkan dengan kepindahan beberapa bulan lalu, tetapi akhirnya memilih bertahan di Prancis.

    Namun, situasinya di klub telah berubah. Mantan pemain Tottenham itu kini didorong untuk hengkang karena petinggi klub ingin memangkas beban gaji secara drastis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP

    Juventus memantau gelandang asal Denmark

    Peluang besar muncul di Italia, dengan Juventus menunjukkan minat serius untuk merekrut gelandang tersebut. Menurut Gazzetta, klub Serie A itu tengah aktif mencari tambahan kekuatan di lini tengah dan memandang Hojbjerg sebagai target yang memungkinkan pada musim dingin.

    Mantan penyerang Juventus Nicklas Bendtner meyakini rekan senegaranya itu akan menjadi tambahan yang sangat bagus bagi klub Italia tersebut. Berbicara kepada Gianluca Di Marzio, ia menyoroti pengalaman luas dan kualitas kepemimpinan Hojbjerg.

    "Ia telah menunjukkan kualitasnya di Inggris," kata Bendtner. "Kini ia bermain di Prancis, untuk Olympique de Marseille, dan merupakan kapten tim nasionalnya."

  • Bendtner dukung kepindahan ke Serie A

    Bendtner mengakui bahwa Juventus sedang menjalani masa transisi, sehingga kemungkinan kedatangan Hojbjerg menjadi cukup menarik. Gelandang veteran itu bisa menghadirkan stabilitas yang sangat dibutuhkan skuad yang tengah berkembang.

    "Juve jelas sedang dalam fase pembangunan kembali dan akan menarik untuk melihatnya bermain di sana," tambah Bendtner. "Namun, dibandingkan dengan saat saya berada di sana, sekarang semuanya sangat berbeda."

    Nilai pasar Hojbjerg saat ini sekitar €10 juta. Marseille ingin memfasilitasi kepergiannya dalam waktu dekat dan diperkirakan akan sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan klub asal Turin itu.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP

    Menutup tahun dengan catatan positif

    Juventus menyadari kondisi keuangan Marseille yang tidak menentu. Klub Italia itu kini akan mencari skema terbaik untuk mendapatkan tanda tangan Hojbjerg saat bursa transfer dibuka.

    Sampai transfer terwujud, Hojbjerg harus tetap fokus pada tugasnya di kompetisi domestik saat ini. Pemain timnas Denmark itu perlu meningkatkan performanya untuk membantu timnya melewati periode sulit.

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