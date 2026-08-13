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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, ilusi Vlahovic, satu-satunya pihak yang menang hanya di kasir, tetapi penggantinya masih belum ada

Juventus
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Opinion
D. Vlahovic

Bukan Premier League atau LaLiga, pemain Serbia itu menuju Besiktas dengan gaji besar

Kini setelah menemukan tim baru, bisa dibuat penilaian akhir tentang siapa Dusan Vlahovic bagi Juventus, dan apa yang ia wakili. Pada akhirnya, rasanya tepat jika ini disebut sebagai kekecewaan besar, atau setidaknya sebuah ilusi besar.


Juventus jelas sempat terbuai, ketika pada Januari 2022 merekrutnya dari Fiorentina dengan nilai 70 juta euro plus 10 juta bonus, sembari memberinya gaji super besar yang, seiring peningkatannya, kemudian bahkan mencapai 12 juta per musim. Klub Turin itu, saat merekrut pemain 22 tahun yang mencatatkan 108 pertandingan dan 49 gol bersama Fiorentina, mengira telah mendapatkan seorang penyerang generasional, sosok yang mampu mengangkat tim dan menjadi pembeda. Namun, itu tidak terjadi.



  • Tentu, Vlahovic patut mendapat satu faktor yang meringankan, yakni ia datang ke salah satu Juventus terburuk dalam sejarah. Dalam empat setengah tahun, di dunia Juventus terjadi segala macam hal: seorang presiden (Agnelli) dan seluruh jajaran direksi tersapu oleh sebuah penyelidikan, serangkaian pergantian petinggi yang belum pernah terlihat dalam sejarah klub (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli dan terakhir Carnevali serta Massara), belum lagi para pelatihnya. Di Turin, Vlahovic pernah dilatih oleh Allegri, Motta, Tudor, dan Spalletti, sebelum kini kembali bersama Italiano, pelatih yang paling mengangkat performanya di Fiorentina dan yang kini ditemuinya lagi di Besiktas.


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  • Bagaimanapun, terlepas dari kekacauan Juventus dalam beberapa tahun terakhir, justru Vlahovic, bersama hanya segelintir pemain lain, yang seharusnya membuktikan diri sebagai para juara yang tetap mampu membuat perbedaan, dan menarik tim keluar dari pasir hisap. Dan Vlahovic hanya melakukannya sebagian: terlepas dari 68 golnya dalam 168 pertandingan, nomor 9 itu kerap menjadi korban kegugupan dan frustrasinya sendiri, serta keterbatasan teknis yang tak pernah berhasil ia perbaiki, khususnya dalam kontrol bola dan kombinasi permainan di ruang sempit bersama rekan-rekan setimnya. Vlahovic, meski dibekali tembakan yang kuat dan akurat, meninggalkan Juventus dengan hanya satu trofi di lemari penghargaan, yaitu Coppa Italia 2024, yang dimenangi berkat golnya di final melawan Atalanta.



  • Fakta bahwa Vlahovic bukanlah sosok juara seperti yang diharapkan dunia Juventus juga dibuktikan oleh tujuan yang membawanya di bursa transfer. Striker Serbia itu selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, memendam mimpi yang lebih besar, ketika namanya dikaitkan dengan Premier League, khususnya Arsenal, atau Barcelona dan Bayern Munchen. Pada akhirnya, tak satu pun dari klub-klub tersebut yang mempertimbangkannya. Di usia 26 tahun, dan untuk tiga tahun ke depan, jadi pada fase sentral dan paling penting dalam kariernya, Vlahovic harus puas dengan liga Turki. Tentu kami mengatakan ini dengan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Besiktas dan sepak bola Turki, yang pada periode sejarah ini lebih kaya dan lebih kompetitif daripada sepak bola Italia. Namun, itu bukan Premier League atau La Liga, yang merupakan impian Vlahovic.

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  • Dari sudut pandang kontrak, pemain kelahiran 2000 asal Beograd itu benar-benar berada di posisi yang sangat menguntungkan: di Istanbul ia akan menerima gaji 10 juta bersih per musim plus bonus dan premi penandatanganan yang besar. Dari sudut pandang ini, dia dan rombongannya benar-benar menjadi pihak yang menang. Sementara itu, Juventus masih harus menemukan pengganti Vlahovic, karena Kolo Muani adalah penyerang yang mobile, yang suka bergerak di seluruh lini serang, dan bukan penyerang tengah klasik di area penalti.

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