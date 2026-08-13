Kini setelah menemukan tim baru, bisa dibuat penilaian akhir tentang siapa Dusan Vlahovic bagi Juventus, dan apa yang ia wakili. Pada akhirnya, rasanya tepat jika ini disebut sebagai kekecewaan besar, atau setidaknya sebuah ilusi besar.





Juventus jelas sempat terbuai, ketika pada Januari 2022 merekrutnya dari Fiorentina dengan nilai 70 juta euro plus 10 juta bonus, sembari memberinya gaji super besar yang, seiring peningkatannya, kemudian bahkan mencapai 12 juta per musim. Klub Turin itu, saat merekrut pemain 22 tahun yang mencatatkan 108 pertandingan dan 49 gol bersama Fiorentina, mengira telah mendapatkan seorang penyerang generasional, sosok yang mampu mengangkat tim dan menjadi pembeda. Namun, itu tidak terjadi.







