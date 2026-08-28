Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta kembali muncul sebagai target utama setelah menawarkan jasanya kepada klub asal Turin tersebut. Penyerang asal Prancis itu masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga Juni 2027 dan ingin menjajaki opsi yang dimilikinya setelah terjadi pergantian manajer di Palace. Juventus memantau situasinya bersama talenta-talenta lain yang sedang naik daun saat mereka mempertimbangkan langkah terakhir mereka di bursa transfer.