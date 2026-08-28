AFP
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Juventus hidupkan kembali minat pada striker Crystal Palace Jean-Philippe Mateta seiring penjualan Jonathan David tetap menjadi kunci
Membidik penyerang targetman baru yang berfisik kuat
Menurut Calciomercato, Juventus sedang aktif mencari penyerang tengah bertipe fisik untuk menambah opsi lini serang manajer Luciano Spalletti untuk musim baru. Meski target alternatif seperti Joshua Zirkzee juga menarik minat, Juventus sedang menjajaki beberapa profil dari Premier League untuk menemukan sosok yang paling tepat. Direktur olahraga Frederic Massara dengan cermat mengevaluasi pasar saat raksasa Italia itu ingin menambah daya gedor yang lebih langsung di lini depan mereka.
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Mateta muncul sebagai opsi yang layak
Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta kembali muncul sebagai target utama setelah menawarkan jasanya kepada klub asal Turin tersebut. Penyerang asal Prancis itu masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga Juni 2027 dan ingin menjajaki opsi yang dimilikinya setelah terjadi pergantian manajer di Palace. Juventus memantau situasinya bersama talenta-talenta lain yang sedang naik daun saat mereka mempertimbangkan langkah terakhir mereka di bursa transfer.
Menimbang profil penyerang alternatif
Selain Mateta, Juventus juga terus memantau dengan saksama beberapa penyerang muda Eropa lainnya untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Nama-nama seperti Arnaud Kalimuendo dari Nottingham Forest dan Nick Woltemade dari Newcastle United masuk dalam radar beberapa klub papan atas, termasuk Napoli. Namun, menyeimbangkan parameter finansial dan ruang dalam skuad tetap menjadi prioritas krusial bagi manajemen sebelum mengambil langkah final.
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Penjualan pemain diperlukan untuk membuka jalan bagi sebuah kesepakatan
Sebelum transfer pemain menyerang yang masuk dapat dirampungkan, Juventus terlebih dahulu harus menyelesaikan kepergian pemain yang masih berlangsung untuk membuka ruang sekaligus dana. Kepergian penyerang Kanada Jonathan David tetap menjadi prasyarat penting bagi klub untuk melanjutkan upaya mereka memburu rekrutan baru. Saat bursa transfer memasuki tahap akhir, penyelesaian transfer keluar ini akan menentukan keberhasilan rencana perekrutan mereka.
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