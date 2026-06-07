Juventus hampir menyelesaikan transfer Alexander Sorloth sebelum melancarkan upaya 'all-out' untuk merekrut Randal Kolo Muani dari PSG

Upaya untuk mendatangkan Sorloth telah memasuki tahap lanjut, dengan Juventus membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi untuk pemain internasional Norwegia tersebut, menurut Tuttomercato. Pertemuan-pertemuan terbaru antara klub dan perwakilan sang striker terbukti membuahkan hasil, dengan mantan pemain Villarreal itu memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut. Sorloth dikabarkan tertarik dengan proyek di Turin dan telah menyetujui secara prinsip kontrak berdurasi empat tahun senilai sekitar €4 juta bersih per musim.

Namun, mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid tetap menjadi rintangan terakhir karena klub raksasa Spanyol tersebut menuntut biaya transfer lebih dari €30 juta. Meskipun demikian, hubungan antara kedua klub sangat baik, dan Juventus berharap dapat memanfaatkan situasi yang melibatkan Nico Gonzalez, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Metropolitano dari Bianconeri, untuk memperlancar detail keuangan dari kesepakatan tersebut.