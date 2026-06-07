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Juventus hampir menyelesaikan transfer Alexander Sorloth sebelum melancarkan upaya 'all-out' untuk merekrut Randal Kolo Muani dari PSG
Kesepakatan Sorloth tampaknya akan tercapai
Upaya untuk mendatangkan Sorloth telah memasuki tahap lanjut, dengan Juventus membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi untuk pemain internasional Norwegia tersebut, menurut Tuttomercato. Pertemuan-pertemuan terbaru antara klub dan perwakilan sang striker terbukti membuahkan hasil, dengan mantan pemain Villarreal itu memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut. Sorloth dikabarkan tertarik dengan proyek di Turin dan telah menyetujui secara prinsip kontrak berdurasi empat tahun senilai sekitar €4 juta bersih per musim.
Namun, mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid tetap menjadi rintangan terakhir karena klub raksasa Spanyol tersebut menuntut biaya transfer lebih dari €30 juta. Meskipun demikian, hubungan antara kedua klub sangat baik, dan Juventus berharap dapat memanfaatkan situasi yang melibatkan Nico Gonzalez, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Metropolitano dari Bianconeri, untuk memperlancar detail keuangan dari kesepakatan tersebut.
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Pengejaran habis-habisan terhadap Kolo Muani
Sorloth bukanlah satu-satunya nama berkualitas tinggi yang masuk dalam daftar incaran, karena Juventus juga tengah merencanakan langkah ambisius untuk mendatangkan Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Pemain internasional Prancis ini telah lama menjadi target impian bagi petinggi Bianconeri, dan ia terus memandang Turin sebagai destinasi ideal setelah masa peminjaman yang sukses di klub tersebut pada paruh kedua musim 2024-25, di mana ia mencetak 10 gol dalam 22 penampilan.
Setelah menghabiskan musim 2025-26 dengan status pinjaman di Tottenham, kembalinya ia ke Italia secara permanen kini tampaknya akan terwujud. PSG terbuka untuk menjualnya, tetapi tetap bersikukuh dengan penilaian sebesar €40 juta untuk sang penyerang. Meskipun klub asal Paris tersebut mungkin tidak bersedia menurunkan harga total, laporan tersebut menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap struktur pembayaran yang fleksibel untuk membantu memfasilitasi kesepakatan tersebut.
Menggantikan Vlahovic yang hengkang
Kebutuhan mendesak untuk mendatangkan dua penyerang berkualitas tinggi bermula dari gagalnya negosiasi kontrak dengan penyerang nomor sembilan saat ini, Dusan Vlahovic. Setelah berbulan-bulan proses tawar-menawar, telah dipastikan bahwa penyerang asal Serbia tersebut akan hengkang dari klub secara gratis pada akhir Juni. Selisih antara tuntutan gaji Vlahovic sebesar €8 juta dan tawaran klub sebesar €6 juta terbukti tak dapat dijembatani.
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Perombakan skuad yang lebih luas
Perombakan ini tidak hanya terbatas pada lini serang, karena Juventus juga sedang merombak lini pertahanan mereka. Klub ini baru-baru ini harus menerima kegagalan dalam upaya merekrut kiper Liverpool, Alisson, dan mengalihkan fokus mereka ke Emiliano Martinez dari Aston Villa. Pendekatan proaktif di bursa transfer ini menunjukkan keinginan untuk menyediakan semua alat yang diperlukan bagi Luciano Spalletti sebelum kampanye pramusim dimulai, seiring dengan ambisi Juventus untuk merebut kembali status mereka sebagai kekuatan dominan di Serie A musim depan.