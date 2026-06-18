Juventus, Gudmundsson kembali masuk radar: pilihan ketiga setelah Bernardo Silva dan Brahim Diaz

Setelah Bernardo Silva, yang setelah mengakhiri petualangan suksesnya di Manchester City kini bergabung dengan Real Madrid, Juventus terus mencari opsi untuk memperkuat lini tengah-depan, dan di antara alternatif yang lebih terjangkau daripada Brahim Diaz, nama Albert Gudmundsson kembali mencuat.





Untuk Brahim Diaz, yang saat ini sedang bertanding di Piala Dunia bersama timnas Maroko dan menjadi salah satu pemain kunci dalam hasil imbang 1-1 pada laga perdana melawan Brasil, negosiasi ini tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh keinginan sang pemain, yang lebih memilih untuk tetap bertahan di Real Madrid dan hanya akan hengkang jika ‘didorong’ oleh klub milik Florentino Perez, serta masalah biaya (diperkirakan setidaknya 35-40 juta).