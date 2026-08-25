Kamil Grabara langsung jadi sorotan di media sosial Juventus. Kiper asal Polandia itu, yang perekrutannya diumumkan secara resmi hari ini, menulis di media sosial Juventus: "Halo Juventini! Saya sangat senang menandatangani kontrak dengan Juventus. Saya tidak sabar bertemu kalian di Allianz Stadium".





Perlu diingat bahwa Grabara dari Polandia punya 'sponsor' penting, yakni mantan kiper Juventus, sekaligus rekan senegaranya, Wojciech Szczęsny. Szczęsny memang menyebut Grabara sebagai "kiper terbaik" di Polandia.