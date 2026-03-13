Di Gregorio telah kehilangan posisinya, namun tampaknya Perin tidak akan lama lagi menjadi penjaga gawang utama Juventus: beredar berbagai rumor mengenai beberapa kiper yang dikabarkan akan pindah pada musim panas nanti, seperti De Gea dari Fiorentina atau Vicario dari Tottenham, namun nama yang paling sering disebut adalah Alisson Becker dari Liverpool.
Juventus, gaji Alisson bukanlah masalah: Spalletti adalah kunci untuk meyakinkan pemain Brasil itu dan Liverpool
Kontraknya masih berlaku hingga 2027, namun The Reds telah lama mengambil langkah yang jelas dengan memutuskan untuk mendatangkan Mamardashvili dari Valencia. Selain itu, ada faktor Spalletti: pelatih asal Certaldo ini sudah mengenal Alisson sejak sang kiper masih membela Roma, dan ia membutuhkan penjaga gawang yang dapat diandalkan di bawah mistar gawang.
Seperti yang ditekankanoleh La Gazzetta dello Sport, gaji Alisson pun tidak akan menjadi masalah: 6 juta euro bersih, satu juta lebih rendah dari yang diterima oleh pemain nomor 10 Juventus, Yildiz, setelah perpanjangan kontraknya baru-baru ini. Jadi, jika Spalletti berhasil meyakinkan Alisson dan Liverpool bersedia melepasnya, jalan bagi Juventus akan langsung menjadi lebih mulus.
MUSIM ALISSON
Hingga saat ini, kiper asal Brasil tersebut telah tampil dalam 24 pertandingan di Liga Premier, dengan 9 clean sheet dan 29 gol yang kebobolan. Di ajang piala, ia tampil dalam 5 pertandingan di Liga Champions dengan 3 gol yang kebobolan dan 3 clean sheet; 2 gol yang kebobolan di final Community Shield; serta 2 penampilan di Piala FA dengan 1 gol yang kebobolan dan 1 clean sheet.