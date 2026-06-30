Jeff Ekhator sedang dalam perjalanan ke Torino untuk menjalani pemeriksaan medis bersama Juventus. Hal ini diungkapkan oleh Matteo Moretto, yang menjelaskan bahwa dalam beberapa jam terakhir klub Bianconeri telah menaikkan tawarannya menjadi 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka yang dinilai senilai 5 juta euro. Genoa telah menyetujuinya. Kedua belah pihak sedang berupaya menyelesaikan semua detail sebelum tengah malam.





Hari ini terjadi komunikasi yang intensif antara Juventus dan Genoa untuk mencapai kesepakatan yang dapat membawa Jeff Ekhator ke kubu Bianconeri. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, jika kesepakatan tercapai, Genoa akan mendapatkan David Puczka, seorang bek sayap yang mencetak 10 gol di Juventus Next Gen pada musim lalu. Ekhator, yang sangat disukai baik oleh direktur olahraga Juventus—dan mantan pejabat Genoa—Marco Ottolini, maupun oleh direktur eksekutif baru Juventus, Giovanni Carnevali, juga mendapat dukungan dari Luciano Spalletti. Pemain kelahiran 2006 ini telah mencatatkan total 57 penampilan bersama Genoa, dengan mencetak 5 gol. Di Juventus, ia dianggap sebagai pemain yang berpotensi berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan, dan juga merupakan salah satu pemain yang, bersama dengan yang lain, dapat menjadi bagian dari kelompok pemain Italia di dalam skuad Bianconeri.



