Jeff Ekhator telah menjalani pemeriksaan medis untuk Juventus pada malam hari di Torino. Pada sore hari, klub Bianconero menaikkan tawarannya menjadi 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka yang dinilai senilai 5 juta euro. Genoa telah menyetujuinya. Sekitar pukul 21.00, pemain kelahiran 2006 ini berangkat dari Genova dan pada malam hari menjalani pemeriksaan medis, lalu meninggalkan JMedical tepat setelah tengah malam.





Hari ini, Juventus dan Genoa terus menjalin komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang berpotensi membawa Jeff Ekhator ke kubu Bianconeri. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, jika kesepakatan tercapai, Genoa akan mendapatkan David Puczka, seorang bek sayap yang mencetak 10 gol di Juventus Next Gen pada musim lalu. Ekhator, yang sangat disukai baik oleh direktur olahraga Juventus—dan mantan pejabat Genoa—Marco Ottolini, maupun oleh direktur eksekutif baru Juventus, Giovanni Carnevali, juga mendapat dukungan dari Luciano Spalletti. Pemain kelahiran 2006 ini telah mencatatkan total 57 penampilan bersama Genoa, dengan mencetak 5 gol. Di Juventus, ia dianggap sebagai pemain yang berpotensi berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan, dan juga merupakan salah satu pemain yang, bersama rekan-rekannya, dapat menjadi bagian dari kelompok pemain Italia di dalam skuad Bianconeri.



