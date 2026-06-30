Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Ekhator menjalani pemeriksaan medis; rincian kesepakatan dengan Genoa

Juventus
Transfers
Genoa
J. Ekhator

Hubungan antara Juventus dan Genoa terus berlanjut terkait pemain kelahiran 2006 tersebut, dan negosiasi kini telah menemui jalan keluar

Jeff Ekhator telah menjalani pemeriksaan medis untuk Juventus pada malam hari di Torino. Pada sore hari, klub Bianconero menaikkan tawarannya menjadi 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka yang dinilai senilai 5 juta euro. Genoa telah menyetujuinya. Sekitar pukul 21.00, pemain kelahiran 2006 ini berangkat dari Genova dan pada malam hari menjalani pemeriksaan medis, lalu meninggalkan JMedical tepat setelah tengah malam.


Hari ini, Juventus dan Genoa terus menjalin komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang berpotensi membawa Jeff Ekhator ke kubu Bianconeri. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, jika kesepakatan tercapai, Genoa akan mendapatkan David Puczka, seorang bek sayap yang mencetak 10 gol di Juventus Next Gen pada musim lalu. Ekhator, yang sangat disukai baik oleh direktur olahraga Juventus—dan mantan pejabat Genoa—Marco Ottolini, maupun oleh direktur eksekutif baru Juventus, Giovanni Carnevali, juga mendapat dukungan dari Luciano Spalletti. Pemain kelahiran 2006 ini telah mencatatkan total 57 penampilan bersama Genoa, dengan mencetak 5 gol. Di Juventus, ia dianggap sebagai pemain yang berpotensi berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan, dan juga merupakan salah satu pemain yang, bersama rekan-rekannya, dapat menjadi bagian dari kelompok pemain Italia di dalam skuad Bianconeri.


  • TIDAK ADA KABAR BAGI GENOA

    Namun, Giovanni Daffara, yang telah dilepas Juventus ke Parma, tidak akan terlibat dalam transfer ini. Kedatangan pemain kelahiran 2004 ini sudah pasti, dan ia pun telah tiba di Collecchio pada sore hari untuk menjalani pemeriksaan medis. Juventus dan Parma telah mencapai kesepakatan untuk pemindahan kiper kelahiran 2004 ke Tardini, yang musim lalu mencatatkan musim gemilang di Serie B bersama Avellino, yang berakhir dengan lolos ke babak playoff (kalah dari Catanzaro). Tumbuh di Biellese dan akademi muda Juventus, ia pindah ke klub asuhan Cuesta dengan status permanen senilai 5 juta euro. Tidak ada klausul pembelian kembali dari pihak Juventus. Setelah berminggu-minggu melakukan kontak dan negosiasi, akhirnya tercapai kesepakatan: kiper tersebut siap memulai petualangan baru di Serie A dengan seragam kuning-biru.



    • Iklan

  • NAPOLI JUGA MENYUKAINYA

    Namun, bukan hanya Juventus saja, karena Napoli juga tertarik pada Ekhator: direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, telah membicarakan hal ini dengan direktur olahraga Genoa, Diego Lopez.

  • EKHATOR AKAN BERANGKAT KE TORINO



  • PEMERIKSAAN KESEHATAN TELAH SELESAI

    Tepat setelah tengah malam, Ekhator telah menyelesaikan pemeriksaan medisnya.







Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV