Juventus, dua kesepakatan dengan Bologna: Lucumì menjadi kandidat utama untuk lini belakang bersama Muharemovic, sementara Miretti kemungkinan akan bergabung dengan tim Rossoblù

Menurut laporan Sky Sport, secara formal dan ekonomi kedua hal ini merupakan dua kesepakatan terpisah, namun pada kenyataannya Juventus dan Bologna sedang mempertimbangkan peluang ganda ini. Di satu sisi, tim asuhan Luciano Spalletti telah menegaskan kembali ketertarikannya yang besar terhadap bek tengah asal Kolombia tersebut, yang dianggap sebagai pilihan utama setara dengan Tarik Muharemovic, pemain lain yang sedang dipertimbangkan oleh Carnevali dan Chiellini menjelang musim depan (saat penjualan ke Sassuolo, Juventus berhasil mendapatkan hak 50% atas penjualan kembali di masa depan, yang memungkinkan Juventus membelinya dengan harga setengah dari tawaran pesaing). Kontrak Lucumì akan berakhir pada tahun 2027 dan nilainya diperkirakan berkisar antara 20 hingga 25 juta euro.