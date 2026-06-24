Bukan hanya Kolo Muani. Juventus bergerak di berbagai front pada fase awal bursa transfer musim panas ini, yang secara resmi akan dimulai pada 29 Juni mendatang. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan saksama adalah kesepakatan ganda dengan Bologna, yang sedang dipertimbangkan oleh Bianconeri bahkan hingga beberapa jam terakhir ini. Di satu sisi, direktur eksekutif baru Giovanni Carnevali telah menegaskan kembali kepada pihak Bologna minatnya terhadap bek tengah Jhon Lucumì; di sisi lain, pihak Bologna sangat tertarik pada gelandang Fabio Miretti, yang akan hengkang dari Juventus.
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Juventus, dua kesepakatan dengan Bologna: Lucumì menjadi kandidat utama untuk lini belakang bersama Muharemovic, sementara Miretti kemungkinan akan bergabung dengan tim Rossoblù
JUVE INGIN DUA BEK
Menurut laporan Sky Sport, secara formal dan ekonomi kedua hal ini merupakan dua kesepakatan terpisah, namun pada kenyataannya Juventus dan Bologna sedang mempertimbangkan peluang ganda ini. Di satu sisi, tim asuhan Luciano Spalletti telah menegaskan kembali ketertarikannya yang besar terhadap bek tengah asal Kolombia tersebut, yang dianggap sebagai pilihan utama setara dengan Tarik Muharemovic, pemain lain yang sedang dipertimbangkan oleh Carnevali dan Chiellini menjelang musim depan (saat penjualan ke Sassuolo, Juventus berhasil mendapatkan hak 50% atas penjualan kembali di masa depan, yang memungkinkan Juventus membelinya dengan harga setengah dari tawaran pesaing). Kontrak Lucumì akan berakhir pada tahun 2027 dan nilainya diperkirakan berkisar antara 20 hingga 25 juta euro.
BOLOGNA TENTANG MIRETTI
Di sisi lain, Juventus sedang mencari solusi untuk melepas Fabio Miretti (lahir tahun 2003), yang tidak dianggap sebagai bagian penting dalam proyek sepak bola Luciano Spalletti untuk musim depan dan bahkan dianggap “dapat dikorbankan” demi kebutuhan anggaran serta untuk mencatat keuntungan modal guna menutupi hilangnya pendapatan dari Liga Champions. Bologna telah menegaskan kembali dalam beberapa hari terakhir ketertarikannya terhadap pemain hasil binaan akademi Juventus ini dan kemungkinan akan segera mengambil langkah-langkah formal ke arah tersebut. Miretti, yang terikat kontrak dengan Juve hingga 2028, memiliki nilai pasar sebesar 15 juta euro.