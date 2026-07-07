Juventus, drama seputar Kolo Muani: masih ada perbedaan pendapat dengan Paris Saint-Germain soal nilai transfer, dan menurut L'Equipe, Tottenham sedang mencoba ikut campur

Juventus, yang telah mencatat hal ini, ingin menghemat sedikit biaya dan mempertimbangkan nilai transfer total sekitar 30 juta euro setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain dan tim manajemennya. Namun, yang memperumit rencana tersebut—setidaknya menurut laporan L'Equipe hari ini—adalah kemunculan pihak ketiga, yaitu klub lain yang tak lain adalah Tottenham. Meskipun baru saja melewati musim yang cukup sulit di London – 5 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan – yang membuatnya gagal masuk skuad Piala Dunia, Kolo Muani tampaknya masih menjadi incaran klub Inggris tersebut dan pelatihnya, Roberto De Zerbi. Ini menjadi ancaman tambahan bagi Juventus yang, setelah merekrut Ekhator dari Genoa, terus mengejar jalur ini dan jalur-jalur lain yang dianggap prioritas (seorang kiper dan seorang bek tengah) untuk memberikan Spalletti skuad yang lebih sesuai dengan gagasannya, bertepatan dengan dimulainya pemusatan latihan yang dijadwalkan pada 13 Juli.