Randal Kolo Muani tetap menjadi target utama Juventus untuk memperkuat lini serangnya. Bahkan setelah perubahan radikal yang dilakukan dalam jajaran manajemen, klub Bianconeri menganggap pemain asal Prancis itu sebagai solusi ideal untuk mengatasi hengkangnya Dusan Vlahovic dan kepergian pemain lain yang telah direncanakan di lini serang (David, Openda, dan Zhegrova). Pemain yang pernah bermain di Turin dari Januari hingga Juni 2025 ini telah lama menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Paris Saint-Germain secara permanen – klub yang pada musim lalu meminjamkannya tanpa opsi pembelian ke Tottenham – dan kembali ke klub Italia tersebut, namun negosiasi antara kedua klub saat ini belum menunjukkan kemajuan.
Diterjemahkan oleh
Juventus, drama seputar Kolo Muani: masih ada perbedaan pendapat dengan Paris Saint-Germain soal nilai transfer, dan menurut L'Equipe, Tottenham sedang mencoba ikut campur
PSG TIDAK MEMBERIKAN DISKON
Sebagaimana ditunjukkan oleh kasus transfer Gonçalo Ramos ke Milan (70 juta euro) dan transfer Kang-in Lee ke Atlético Madrid yang akan segera terjadi (40 juta), para juara Eropa ini bertekad untuk memaksimalkan keuntungan dari penjualan pemain-pemain yang tidak lagi masuk dalam rencana teknis Luis Enrique guna memperkuat skuad dengan sedikit penambahan pemain namun berkualitas tinggi, seperti Yan Diomandé dari Leipzig dan Magnes Achliouche dari Monaco. Harga yang diminta untuk melepas Kolo Muani tidak berubah dan tetap sebesar 40 juta euro, meskipun ada kelonggaran terkait formula transfer, yang bisa berupa peminjaman dengan kewajiban pembelian.
JEBAKAN BAHASA INGGRIS
Juventus, yang telah mencatat hal ini, ingin menghemat sedikit biaya dan mempertimbangkan nilai transfer total sekitar 30 juta euro setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain dan tim manajemennya. Namun, yang memperumit rencana tersebut—setidaknya menurut laporan L'Equipe hari ini—adalah kemunculan pihak ketiga, yaitu klub lain yang tak lain adalah Tottenham. Meskipun baru saja melewati musim yang cukup sulit di London – 5 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan – yang membuatnya gagal masuk skuad Piala Dunia, Kolo Muani tampaknya masih menjadi incaran klub Inggris tersebut dan pelatihnya, Roberto De Zerbi. Ini menjadi ancaman tambahan bagi Juventus yang, setelah merekrut Ekhator dari Genoa, terus mengejar jalur ini dan jalur-jalur lain yang dianggap prioritas (seorang kiper dan seorang bek tengah) untuk memberikan Spalletti skuad yang lebih sesuai dengan gagasannya, bertepatan dengan dimulainya pemusatan latihan yang dijadwalkan pada 13 Juli.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami