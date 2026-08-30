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Juventus di ambang merekrut pemain buangan Tottenham, Pape Matar Sarr, di tengah krisis lini tengah yang kian memburuk
Juventus temukan solusi untuk Spalletti
Juventus berada dalam tahap akhir untuk mengamankan transfer Sarr, dengan kesepakatan verbal kini sudah terjalin antara kedua klub, menurut Sky Sport Italia. Kesepakatan ini diperkirakan akan diformalkan sebagai peminjaman dengan biaya €3 juta, disertai kewajiban membeli senilai €30 juta jika syarat tertentu terpenuhi. Syarat-syarat ini diyakini terkait dengan jumlah penampilan sang pemain dan lolosnya klub ke kompetisi Eropa musim depan.
Pengejaran terhadap Sarr meningkat setelah Juventus gagal mendapatkan target-target utama lainnya, terutama Franck Kessie, yang memilih bergabung dengan Atalanta. Dengan waktu yang terus berjalan menuju tenggat hari Minggu, petinggi Juve bergerak cepat untuk mengalihkan fokus kepada gelandang Tottenham tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu dipandang sebagai profil serbabisa yang bisa langsung masuk ke sistem taktik tim, menghadirkan kekuatan fisik sekaligus keamanan teknis.
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Masalah cedera Thuram memaksa Juventus bertindak
Urgensi di balik transfer ini dipicu oleh kondisi kebugaran Khephren Thuram yang terus memburuk. Pemain asal Prancis itu belum bisa sepenuhnya berintegrasi dengan skuad karena masalah lutut yang terus berlanjut, dan kini muncul kekhawatiran serius bahwa Thuram mungkin memerlukan tindakan operasi untuk mengatasi sindrom patellofemoral yang telah mengganggunya selama berbulan-bulan. Luciano Spalletti secara terbuka menekankan perlunya tambahan kekuatan, terutama karena figur penting lain seperti Kenan Yildiz dan Weston McKennie juga berpotensi menepi.
De Zerbi mengonfirmasi keinginan Sarr untuk meninggalkan London Utara
Di seberang Selat Inggris, manajer Tottenham Roberto De Zerbi telah mengonfirmasi bahwa Sarr adalah salah satu dari beberapa pemain yang telah menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru jauh dari London Utara. Gelandang Senegal itu secara mencolok tidak masuk dalam skuad pertandingan saat Spurs baru-baru ini kalah dari Newcastle United, hasil yang memperburuk awal musim Premier League yang menyedihkan. De Zerbi terbuka soal situasi tersebut, menjelaskan bahwa meski ia menghargai sang pemain, klub tidak akan menghalangi kepergiannya asalkan valuasi finansial mereka dipenuhi oleh pihak-pihak yang berminat.
- Getty Images Sport
Detail akhir masih tersisa sebelum tes medis di Turin
Dengan kesepakatan verbal yang telah dicapai, fokus kini beralih ke penyelesaian administrasi dokumen. Juventus ingin Sarr sudah berada di Turin pada Minggu untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya. Departemen rekrutmen klub telah bekerja tanpa lelah untuk menavigasi kompleksitas klausul kewajiban, memastikan struktur finansial kesepakatan ini tetap berkelanjutan. Bagi Sarr, kepindahan ini menjadi awal yang baru dan kesempatan untuk membuktikan diri di salah satu liga paling menuntut di Eropa setelah posisinya dalam urutan pilihan menurun di Tottenham Hotspur Stadium di bawah rezim baru.
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