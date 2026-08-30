Juventus berada dalam tahap akhir untuk mengamankan transfer Sarr, dengan kesepakatan verbal kini sudah terjalin antara kedua klub, menurut Sky Sport Italia. Kesepakatan ini diperkirakan akan diformalkan sebagai peminjaman dengan biaya €3 juta, disertai kewajiban membeli senilai €30 juta jika syarat tertentu terpenuhi. Syarat-syarat ini diyakini terkait dengan jumlah penampilan sang pemain dan lolosnya klub ke kompetisi Eropa musim depan.

Pengejaran terhadap Sarr meningkat setelah Juventus gagal mendapatkan target-target utama lainnya, terutama Franck Kessie, yang memilih bergabung dengan Atalanta. Dengan waktu yang terus berjalan menuju tenggat hari Minggu, petinggi Juve bergerak cepat untuk mengalihkan fokus kepada gelandang Tottenham tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu dipandang sebagai profil serbabisa yang bisa langsung masuk ke sistem taktik tim, menghadirkan kekuatan fisik sekaligus keamanan teknis.