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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus: debut perdana Sarr, Cambiaso dan McKennie belum pulih. Skuad untuk laga melawan Sassuolo

Juventus
Sassuolo
Sassuolo vs Juventus
Serie A

Situasi darurat bagi Luciano Spalletti terus berlanjut, yang hanya mendapatkan kembali rekrutan anyar di lini tengah.

Pape Mate Sarr berhasil pulih dan untuk pertama kalinya resmi kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Luciano Spalletti untuk Juventus. Malam ini mulai pukul 20.45 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Juventus akan menghadapi Sassuolo dalam laga pekan ke-4 Serie A 2026/2027.

Situasi darurat bagi pelatih asal Toscana itu terus berlanjut. Ia akan bisa memainkan mantan pemain Tottenham tersebut, tetapi Andrea Cambiaso maupun Weston McKennie belum pulih dan tetap berada di ruang perawatan bersama Yildiz, Locatelli, dan Thuram. Ada tiga pemain muda yang ikut digabungkan, termasuk Owusu yang untuk kesempatan ini naik dari Under 23.

  • DAFTAR LENGKAP

    Kiper: Grabara, Pinsoglio, Vicario,

    Bek: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Pagnucco, Kalulu, Lucumi, Rugani

    Gelandang: Koopmeiners, Douglas Luiz, Owusu, Sarr.

    Penyerang: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez, Oboavwoduo.


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