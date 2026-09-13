Pape Mate Sarr berhasil pulih dan untuk pertama kalinya resmi kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Luciano Spalletti untuk Juventus. Malam ini mulai pukul 20.45 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Juventus akan menghadapi Sassuolo dalam laga pekan ke-4 Serie A 2026/2027.

Situasi darurat bagi pelatih asal Toscana itu terus berlanjut. Ia akan bisa memainkan mantan pemain Tottenham tersebut, tetapi Andrea Cambiaso maupun Weston McKennie belum pulih dan tetap berada di ruang perawatan bersama Yildiz, Locatelli, dan Thuram. Ada tiga pemain muda yang ikut digabungkan, termasuk Owusu yang untuk kesempatan ini naik dari Under 23.